FESPACO 2027 : Le compte à rebours est lancé pour la 30e édition

À un an de la 30e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), qui se tiendra du 27 février au 6 mars 2027, l’heure est aux préparatifs. L’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel (ABCA) a tenu un point de presse, ce mardi 24 février 2026, à Ouagadougou. Cette rencontre avec les médias a servi de pont entre le passé et le futur de la biennale du cinéma africain.

« Le FESPACO 2025 a été un grand succès grâce au soutien des autorités du Burkina Faso, tant sur le plan artistique que populaire. L’événement a été marqué par une programmation riche et une organisation exceptionnelle, couronnée par le succès du film « Katanga » de Kouyaté », a introduit Moussa Alex Sawadogo, directeur général de l’ABCA, s’agissant du bilan de la précédente édition.

Loin de se reposer sur ces lauriers, l’Agence burkinabè de la cinématographie et de l’audiovisuel (ABCA) se projette déjà vers l’avenir. Portée par cette dynamique de succès, elle mobilise dès à présent ses équipes pour préparer la prochaine édition.

Ainsi, le comité de sélection de la prochaine édition a officialisé été installé. Fort de 12 membres, ce comité est sélectionné en raison de leurs compétences et expériences.

« Le choix de ce comité réside beaucoup plus à leur capacité à visionner au minimum deux mille films par an à leur capacité de pouvoir juger des films, à leur capacité à pouvoir critiquer, à leur capacité aussi à pouvoir révéler aussi des talents, parce que le FESPACO au-delà des films que nous montrons aussi c’est de pouvoir montrer la nouvelle génération de créateurs », a détaillé le directeur général du FESPACO.

Egalement, l’appel de projet du FESPACO 2027 a été fait, au cours de cette rencontre. « Nous lançons déjà l’appel à film, c’est de pouvoir permettre aux réalisateurs, aux producteurs, pour ne pas dire aux professionnels de cinéma, de pouvoir inscrire leurs films, ce qui va faciliter le comité de sélection, de pouvoir les visionner », ajouté Moussa Alex Sawadogo.

Le droit d’inscription est de 32 798 F CFA, sur la plateforme Faso Arzèka, dès à présent jusqu’au 20 septembre 2026. Seuls les films produits postérieurement au FESPACO 2025 seront examinés.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24