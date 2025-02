FESPACO 2025 : Par l’image, par le son, les voix de l’Afrique résonnent à Ouagadougou

publicite

Ouagadougou, 22 février 2025 – La capitale burkinabè vibre au rythme de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), un événement majeur qui célèbre la richesse et la diversité du cinéma africain. Du 22 février au 2 mars 2025, cinéastes, acteurs et passionnés se réunissent autour du thème « Cinémas d’Afrique et identités culturelles ».

La cérémonie d’ouverture, grandiose et émouvante, s’est tenue au palais des sports de Ouaga 2000, transformé en un véritable temple du septième art. En présence des présidents du Burkina Faso et du Tchad, pays invité d’honneur, un hommage solennel a été rendu aux Forces de Défense et de Sécurité, ainsi qu’au regretté cinéaste malien Souleymane Cissé, disparu quelques jours avant l’événement.

Dans son discours d’ouverture, prononcé par Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du Gouvernement, le président du Faso a souligné l’importance du cinéma africain comme vecteur d’identité et de résistance. « Le cinéma est, en effet, un miroir de la société, un vecteur puissant d’appropriation de notre culture, de nos valeurs, de nos rêves, et de nos luttes », a-t-il déclaré.

Le ministre Gilbert Ouédraogo d’ailleurs invité les professionnels du 7e art à faire du cinéma un outil de transformation sociale et culturelle. « Au-delà donc de la fiction, le cinéma africain devra davantage participer à déconstruire en nous les murs du complexe pour ériger en chacun la tour de toutes les possibilités », a-t-il souligné.

Le Tchad, pays invité d’honneur, a été au cœur de cette cérémonie d’ouverture. Le ministre tchadien de la Culture Abakar Rozzi Teguil, a exprimé sa profonde gratitude pour l’accueil chaleureux réservé à sa délégation, soulignant la fierté de son pays d’être au cœur de cet événement majeur du cinéma africain.

« Nos histoires doivent être racontées par nous-mêmes », a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité pour les Africains de s’approprier leurs récits et de promouvoir leurs propres perspectives à travers le cinéma. « La culture est un pilier fondamental de notre identité. Le FESPACO est une plateforme essentielle pour l’échange et la collaboration, un vecteur de développement culturel et économique. Ensemble, soutenons les jeunes talents et promouvons la diversité africaine », a-t-il ajouté.

Cette 29e édition du FESPACO est l’occasion de célébrer la diversité et la richesse des cinémas africains. Des ateliers, des conférences et des débats permettront de réfléchir aux enjeux du cinéma africain et de renforcer les collaborations entre les cinéastes du continent.

La délégation tchadienne présente une sélection de films et d’événements culturels, offrant au public un aperçu de la richesse et de la diversité de la création cinématographique tchadienne. Le FESPACO, un événement incontournable pour les professionnels du cinéma et les passionnés de culture africaine, offre une plateforme unique pour les échanges, les rencontres et les découvertes, contribuant ainsi à la promotion du cinéma africain sur la scène internationale.

