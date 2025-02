Burkina Faso : Bientôt un centre médical et un complexe d’éducation offerts par le mouvement sunnite

publicite

Le Mouvement Sunnite du Burkina Faso (MSB) a posé la première pierre de son centre médical et du bloc pédagogique du secondaire de Al Hikma le samedi 22 février 2025 dans le quartier Tanghin de Ouagadougou. Ce centre en projet sera érigé sur une superficie 1,700 hectares. S’agissant du complexe d’éducation et de formation, il sera bâti sur une superficie de 1,960 hectares.

La suite après cette publicité

Le centre comportera un R + 1 pour la maternelle avec une cantine, un R + 2 pour le primaire avec une cantine, un R+ 3 pour le secondaire, un R + 2 pour l’enseignement technique et professionnel, un R + 1 pour la cantine du secondaire, un R + 2 pour la mosquée et des annexes, etc. Son coût global est estimé à 4 727 035 000 FCFA.

Quand au centre médical, les collectes au niveau des fidèles sont estimées à 500 millions à nos jours. Pour le président du MSB, Oumarou Zoungrana, la construction du centre médical et du complexe scolaire Al Hikma à Tanghin sont des activités du plan quinquennal de son mandat. À l’écouter, ces projets sociaux répondent également à la vision du gouvernement, notamment l’initiative présidentielle pour la santé et celle relative à l’éducation de qualité.

« Ces deux projets trouvent leur fondement sur des valeurs religieuses d’excellence, de tolérance et de services à la communauté, le Mouvement Sunnite a pour missions de promouvoir la Sunnah mais également de contribuer au développement social et économique du Burkina Faso », a-t-il fait savoir.

Le ministre de la santé, Dr Robert Kargougou, a laissé entendre que cette action s’inscrit dans la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré de faire de l’accès à la santé un droit fondamental pour les Burkinabè.

« La construction de ce centre médical permettra de rapprocher les soins de santé des populations, de réduire les distances parcourues pour se faire soigner et de désengorger les structures de référence. Il contribuera aussi à la réduction de la mortalité infantile et maternelle, à la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, et à l’amélioration de la qualité de vie des populations », a-t-il ajouté.

Quant à son homologue en charge de l’enseignement secondaire, cet établissement d’éducation Dr Boubacar Savadogo, a indiqué que le complexe scolaire Al Hikma Tanghin incarne une vision noble, celle d’un enseignement d’excellence, fondé sur les valeurs.

Lire aussi 👉 : Tabaski 2024 : Les fidèles musulmans du mouvement sunnite prient pour le retour de la paix au Burkina Faso

À l’écouter, cette journée constitue une pierre angulaire dans le développement de cet établissement, illustrant l’engagement indéfectible du mouvement sunnite du Burkina Faso en faveur d’une éducation de qualité pour la jeunesse.

La pose des premières pierres de ces deux réalisations s’est faite dans le quartier Tanghin de Ouagadougou. Dans 6 mois, les premières tendances devraient être visibles, selon le président de MSB.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite