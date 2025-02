Médias et foi : Ouagadougou accueille la 2e édition du Dimanche Des Médias

publicite

La 2e édition du Dimanche Des Médias (DDM) s’est tenue sous le thème « Compassion pour la foule ». Le samedi 22 février 2025 à Ouagadougou, le comité d’organisation a procédé au lancement officiel des activités de la grande prière au profit des médias et journalistes qui font voyager l’évangile.

Dimanche 23 février 2025, Ouagadougou accueille la deuxième édition du Dimanche Des Médias (DDM). Un rendez-vous qui réunit hommes et femmes de la foi pour une prière à l’endroit de ceux qui font voyager le message du Christ.

Célébré dans 17 pays francophones à travers le monde, le Dimanche Des Médias est porté par la télévision Dieu TV et New Média pour célébrer les médias confessionnels qui jour et nuit annoncent la parole de Dieu à travers leurs ondes.

Selon Johaness Hierl, fondateur de Dieu TV, la célébration de l’édition 2025 s’effectue sous le signe de la compassion à la foule en particulier les médias et leurs personnels. Pour lui, la foule n’est rien d’autre que les journalistes.

« La foule est très importante dans le nouveau testament et nous on est la foule. Nous vivons dans un monde spirituel et il y a des gens spirituels qui lancent des sorts qui souvent sont mortels pour nous et pour les ondes de nos médias qui font voyager la parole de Dieu. Donc la prière constitue un élément de protection pour nous », a-t-il expliqué.

Le représentant du parrain et directeur général de la télévision Impact TV, Edmond Coulibaly, a salué l’initiative et a indiqué que le Dimanche Des Médias est une occasion pour les fidèles de prier pour les médias pour le travail abattu au quotidien.

« Nous apprécions cette belle opportunité qui nous a été donnée en tant que média chrétien. Le DDM est une occasion pour les fidèles chrétiens de pouvoir soutenir les médias parce qu’ils en ont besoin. Par la voie des médias la parole de Dieu est transportée et rentre partout », a-t-il souligné.

Le promoteur de Dimanche Des Médias/Burkina Faso quant à lui n’a pas manqué de manifester sa satisfaction du déroulement des activités. « Je suis reconnaissant parce qu’on ne savait pas que les gens allaient répondre avec autant d’engouement. Mais nous avons été surpris agréablement de la démonstration des jeunes de se saisir de tout ce qui est dit par les médias pour la proclamation de l’évangile » s’est réjoui le pasteur Marc Nabie, promoteur.

Cette cérémonie a été marquée également par une remise d’attestation à 40 agents des médias qui ont bénéficié des formations en cadrage et en technique de montage.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

