Solidarité : Impact TV aux côtés des forces de défense

La télévision Impact TV a une nouvelle fois démontrée son engagement envers les populations vulnérables du Burkina Faso. Lors de sa 4e rentrée télévisuelle, ce 18 décembre 2024, la chaîne a lancé la 3e édition de son opération « Coup de cœur », dédiée cette année aux soldats blessés en opération.

Une nouvelle année télévisuelle 2024-2025 démarre pour la télévision du « Royaume des cieux ». Cette rentrée télévisuelle n’ignore pas le contexte actuel du pays marqué par une crise sécuritaire.

« Dans le contexte qui est le nôtre parlant du Burkina Faso, nous avons choisi et ce depuis trois ans au-delà de nos programmes, de soutenir nos vaillantes populations notamment les personnes déplacées internes (PDI), les Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). C’est ainsi qu’avec les téléspectateurs, nous avons lancé en 2022, l’Opération Coup de Cœur », a déclaré Edmond Coulibaly, directeur général de Impact TV.

Cette opération Coup de cœur est à sa 3e édition et pour cette année la chaîne de télévision chrétienne compatit pour les soldats blessés en opération. A travers ce geste de compassion, les responsables et téléspectateurs de Impact TV attendent redonner espoir aux forces de défense et de sécurité blessées.

« C’est une occasion d’être proche d’eux et les encourager, leur remonter le moral et leur dire que tant qu’il y a la vie, il y a de l’espoir et avec Dieu aucune situation n’est insurmontable », a indiqué Edmond Coulibaly.

Il a fait savoir que la 3e édition de l’opération espère mobiliser 500 kits dont chacun sera constitué d’un sac de riz de 25kg, un bidon d’huile de 51 et un carton de savon. Quant aux dons, il a précisé qu’ils sont recevables en espèces et en nature au niveau de la télévision.

Soumaïla MALO et Rabiatou ZABRE (Stagiaires)

Burkina 24

