Médias au Burkina Faso : La télévision Impact TV lance sa rentrée télévisuelle 2023-2024

Ce mardi 05 décembre 2023 à Ouagadougou, les responsables de « la chaine du royaume des cieux », Impact TV, ont lancé les activités de la rentrée télévisuelle 2023-2024. Ils ont dressé le bilan de la rentrée précédente avant de présenter les axes majeurs de cette année 2023-2024. Une opération dénommée « coup de cœur » au profit des veuves et orphelins de VDP et FDS et l’introduction d’une nouvelle grille de programmes sont les missions fixées par les responsables.

Dans le cadre de sa 3e rentrée télévisuelle, la Rhema Media Center (RMC) Impact TV de par ses premiers responsables a tenu une conférence de presse pour faire le bilan de l’année écoulée et présenter les grandes lignes de cette nouvelle rentrée. Il s’agit de renforcer les acquis en termes de contenus et rééditer l’opération coup de cœur.

Pour cette nouvelle reprise, le premier responsable et ses collaborateurs entendent mobiliser des dons au profit des veuves et orphelins des FDS et des VDP. Pour Edmond COULIBALY, directeur général de la télévision Impact TV, cette initiative entre dans le cadre du rôle social des médias.

« L’opération se veut la traduction de notre responsabilité sociale en tant qu’entreprise de presse, elle se veut la traduction des valeurs d’amour, de partage, de solidarité auxquelles nous croyons et dont nous faisons la promotion », a-t-il souligné.

Plus qu’un devoir dixit Edmond Coulibaly, il est important pour lui et son équipe de les soutenir. En outre, il lance un appel à tous les Burkinabè et ceux qui aiment le Burkina Faso à s’entraider pour venir en aide aux veuves et orphelins des FDS et des VDP.

Pour ce qui concerne les contenus de programmes, son premier responsable, Sayouba SAWADOGO a fait savoir que de nouvelles productions seront sur les écrans. On peut citer entre autres Good vibes ; au pied des pères. De plus une redynamisation du plateau télé Témoignages d’ici et d’ailleurs (TIA) pourra se faire remarquer.

En rappel, l’opération coup de cœur en faveur des veuves et orphelins des FDS et VDP a débuté le 20 novembre 2023 et se poursuit jusqu’en fin décembre.

Amidou OUEDRAOGO & Phalek PARDEVAN (stagiaires)

Burkina 24

