Ouagadougou : Moumouni Zongo éclaire la jeunesse sur les opportunités d’investissement numérique

Le samedi 22 février 2025 à Ouagadougou, Moumouni Zongo, un jeune spécialiste des investissements dans les plateformes numériques, a offert une formation gratuite à une centaine de jeunes sur la manière d’investir dans les nouvelles technologies. L’objectif était de présenter les opportunités offertes par le numérique en termes d’investissement et de nouvelles opportunités d’entrepreneuriat.

Une formation gratuite sur l’investissement dans les nouvelles technologies, dispensée par le jeune expert Moumouni Zongo le samedi dernier à Ouagadougou. Plus d’une centaine de jeunes ont répondu à l’appel, avides de découvrir les perspectives offertes par le numérique.

La formation a abordé des thèmes essentiels tels que les notions de base de la bourse, l’actionnariat populaire, et les opportunités d’investissement pour différents profils à savoir les étudiants, les fonctionnaires, les commerçants, les entrepreneurs. Comment investir dans la BRVM ? La Bourse, avec une attention particulière accordée aux nouvelles opportunités d’entrepreneuriat, ainsi qu’aux cryptomonnaie.

Moumouni Zongo a expliqué les motivations derrière cette initiative. « On a voulu cette conférence entièrement gratuite pour sensibiliser la jeunesse autour de l’investissement en ligne », confie-t-il tout en soulignant l’importance de maîtriser les critères d’investissement à l’ère du numérique. « Malheureusement, aujourd’hui, les gens veulent beaucoup plus investir en ligne. Mais ils ne savent pas comment investir pour se former en marque », a-t-il déclaré.

L’expert a insisté sur le potentiel de l’actionnariat populaire à l’ère du numérique à son assistance. « Nous ne devons pas rester uniquement que des consommateurs. Mais nous devons aussi capter les bénéfices que ces entreprises réalisent ». Il a cité des exemples de géants du numérique tels que Facebook, Alibaba, Amazon et Google, qui ont bâti leur succès grâce à l’actionnariat.

La participation a dépassé les attentes, avec près de 200 personnes présentes. « On s’attendait bien sûr à 100 personnes maximum. Mais aujourd’hui, on s’est retrouvé avec près de 200 personnes », a déclaré Moumouni Zongo, témoignant de l’engouement de la jeunesse pour ces thématiques.

Les participants ont exprimé leur satisfaction et leur enthousiasme. « Ce qui m’a motivé à venir suivre cette formation, c’est que je veux être libre dans la vie. Et libre c’est avoir des venues passives », a confié Mahamoudou Sakandé, élève et homme d’affaires.

Amado Tamboura a été convaincu par la pertinence du projet présenté. « Je vois que c’est un projet futuriste, à laquelle on peut s’attendre à un résultat », a-t-il cité. Rebecca Yago, travaillant dans le domaine de l’hydroélectricité, a apprécié les explications sur la bourse et les opportunités d’affaires, dit-elle, « On dit qu’on ne finit jamais d’apprendre. Et voilà. C’est la raison pour laquelle je suis venu ».

Raphaël Issaka, a effectué le déplacement de Yako pour s’abreuver à la source de l’information. Il compte décentraliser cette formation au profit de la jeunesse du Passoré. La révolution numérique est là, et il est impératif pour la jeunesse de saisir ce champ d’opportunité pour se garantir une liberté financière selon Moumouni Zongo.

« Nous avons la capacité d’avoir une vision. Pour pouvoir vraiment nous construire un patrimoine que nous pouvons léguer », a-t-il enseigné.

Akim KY

Burkina 24

