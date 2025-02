publicite

Action, ça tourne ! Le ton de la 29e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO) a été officiellement donné, ce samedi 22 février 2025, au Palais des sports de Ouaga 2000, par les Présidents du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno et du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Abakar Rozzi Teguil, ministre tchadien du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, a exprimé, au nom du Président de la République du Tchad et en son nom propre, son infinie gratitude au gouvernement burkinabè pour l’immense honneur fait à la nation tchadienne en faisant du pays de Toumai le pays invité d’honneur de la 29e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou (FESPACO). « Ensemble faisons que cette édition du FESPACO soit inoubliable », a-t-il en somme lancé.

Le clap d’ouverture a été principalement marqué par des prestations, dont théâtrale, humoristique… et au cours desquelles ont été vus des acteurs comme Assetou Kaboré, Georgette Paré ; l’homme le plus fort du monde, Iron Biby et l’humoriste Karim la joie.

Un hommage a aussi été rendu au cinéaste malien décédé, Souleymane Cissé en ces termes : « Ton regard a illuminé l’Afrique, ta caméra a révélé nos âmes, ton héritage demeure immortel ».

