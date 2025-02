Cérémonie d’ouverture du FESPACO 2025 : Le Président du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, attendu à Ouagadougou

publicite

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, ce vendredi 21 février 2025, une audience au ministre tchadien du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, accompagné de son homologue burkinabè, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. La 29ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a été l’unique sujet de cette audience.

La République du Tchad est le pays invité d’honneur de la 29ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO).

À la veille du clap d’ouverture de cette biennale, le ministre tchadien du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat, Abakar Rozzi Teguil, et une délégation officielle sont déjà à Ouagadougou.

Cette audience a été l’occasion pour le chef de la délégation tchadienne de remercier le Chef du Gouvernement burkinabè pour le choix du Tchad comme pays invité d’honneur du FESPACO 2025.

« Nous l’avons informé de la présence d’une forte délégation tchadienne composée de membres du Gouvernement, de cinéastes, de troupes de danse folklorique, etc. Nous avons aussi remercié le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré, le Gouvernement et le peuple burkinabè pour toutes les dispositions prises à l’endroit de la délégation tchadienne. Nous sommes satisfaits de notre séjour et nous sommes dans de très bonnes mains. Nous saluons l’hospitalité légendaire du Pays des Hommes intègres », a déclaré le ministre tchadien, à l’issue de l’audience.

À cette rencontre, le Premier ministre a réaffirmé la disponibilité de l’État burkinabè à assurer une bonne et pleine participation du Tchad, ainsi que de tous les festivaliers à l’édition 2025 du FESPACO.

Le ministre Abakar Rozzi Teguil a également annoncé la présence effective du Président du Tchad, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, à la cérémonie d’ouverture du FESPACO, ce samedi 22 février 2025.

Le FESPACO 2025 dont le thème est « Cinémas d’Afrique et identités culturelles », va mettre sous les projecteurs 235 films sélectionnés, rendant ainsi un hommage vibrant à la richesse et à la diversité des cinémas d’Afrique et de sa diaspora.

Deux films tchadiens, « DIYA » de Achille Ronaimou et « MADJBARA » de Salma Khalil, ont été retenus dans la compétition officielle.

