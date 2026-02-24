Burkina Faso : Après des scandales de corruption, l’édile de la Capitale sermonne la Police municipale

Au cours de la traditionnelle montée des couleurs, ce mardi 24 février 2026, à Ouagadougou, le président de la délégation spéciale, Maurice Konaté, s’est adressé aux éléments de la Police municipale après les récents faits de corruption, notamment lors de la sortie terrain du KORAG où deux policiers municipaux ont été pris en flagrant délit de corruption, des faits qui jettent un discrédit sur l’institution.

Concernant la corruption à la Police municipale, Maurice Konaté, en bon père de famille, a attiré l’attention de ses éléments. “Ça fait 3 ans que je suis ici, quand le REN-LAC fait le classement (en matière de corruption ndlr), nous sommes toujours les premiers au niveau de la Police municipale”, a déploré le PDS.

Il a poursuivi : “Tout de suite quand le KORAG a fait sa sortie, la Police municipale était encore au premier plan. Je rentre la nuit, je ne dors pas. Je ne sais pas ce qu’il faut faire. On est 975 policiers municipaux, disons 1000. Prenez même seulement le salaire d’un seul policier municipal dans le budget de la commune. Prenez les 1000, prenez leur habillement (…).

Regardez aujourd’hui ce que l’Etat est en train de faire pour rendre cette institution Police municipale digne de son nom. Ils sont armés, vous avez des véhicules, on vous accorde même un certain nombre de droits que vous n’aviez jamais eus”.

Selon le PDS, il ne parle pas de tous les policiers municipaux, mais des brebis galeuses qui sont “indignes d’être appelés policiers municipaux”. “Depuis que je suis là pendant trois ans, il y a aucun jour, un policier municipal n’a pris quelqu’un qui a tenté de le corrompre. Alors que chaque jour, vous êtes dans la rue (…)

Pourquoi un seul jour vous n’avez jamais pris quelqu’un pour venir dire voilà ce monsieur là a tenté de me corrompre. Alors que chaque fois c’est vous qu’on dit que vous êtes corrompus”, s’est-il indigné.

Un autre fait de corruption de trop et intolérable, selon Maurice Konaté, un policier municipal a escroqué un honnête citoyen en lui faisant payer une contravention à 15 000 FCFA au lieu de 6 000 FCFA, alors que le même policier demandait 30 000 FCFA au départ.

Par la même occasion, Maurice Konaté a abordé d’autres points, notamment la mauvaise gestion des produits saisis (mis en fourrière), la gestion du désordre urbain, le management du personnel et la sécurisation des équipements marchands.

Enfin, il a tenu à féliciter tous les policiers municipaux qui restent professionnels et incorrompus dans l’exercice de leurs missions sur le terrain.

