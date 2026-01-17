Commune de Ouagadougou : La municipalité renforce son partenariat avec les médias

La Commune de Ouagadougou a organisé, le vendredi 16 janvier 2026, un dîner de presse réunissant responsables de médias et journalistes, dans un esprit de reconnaissance et de dialogue. Initiée par le Président de la Délégation Spéciale (PDS), cette rencontre visait à saluer l’engagement des médias dans l’accompagnement des actions municipales.

Dans une atmosphère chaleureuse, la Directrice de la Communication et des Relations Publiques, Fatou Gnanou, a ouvert la série des allocutions en soulignant la portée symbolique de cette initiative. Selon elle, la communication municipale ne saurait être efficace sans l’implication des médias.

« Notre rôle est de faciliter l’accès à l’information, de rendre lisibles les actions de la commune et de créer des ponts entre l’administration municipale et les citoyens. Sans vous, cette mission serait tout simplement incomplète », a-t-elle déclaré.

Revenant sur les actions menées en 2025, la Directrice de la Communication a salué la forte mobilisation des journalistes sur le terrain. « Vous avez été présents sur les chantiers, lors des activités sociales, culturelles et institutionnelles, mais aussi sur les plateformes numériques », a-t-elle rappelé.

Des chiffres révélateurs ont été avancés pour illustrer cette collaboration: 113 reportages audiovisuels, 138 articles dans la presse écrite et 122 publications en ligne, selon le Département de la Communication et des Relations Publiques de la commune de Ouagadougou.

Sur le plan digital, la Commune de Ouagadougou affiche également une dynamique croissante. Selon Fatou Gnanou, la page Facebook officielle compte désormais 85 840 abonnés, tandis que les plateformes YouTube et TikTok ont été renforcées avec la production de 109 vidéos, contribuant à rapprocher davantage la municipalité des citoyens, en particulier les jeunes.

Prenant la parole à son tour, le Président de la Délégation Spéciale de la Commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a rendu un hommage appuyé au monde de la presse, qu’il qualifie de partenaire essentiel, stratégique et irremplaçable dans la vie institutionnelle de la cité. « Votre présence ce soir atteste de la place centrale qu’occupe la presse dans la vie sociale et institutionnelle de notre capitale », a-t-il affirmé.

Selon le PDS, tout au long de l’année écoulée, les médias ont contribué à faire connaître, comprendre et suivre les actions municipales dans des secteurs clés tels que les infrastructures, la santé, l’éducation, l’assainissement, la sécurité urbaine, le sport et le social.

« Vous avez su porter la voix de l’administration municipale, mais aussi donner la parole aux citoyens, y compris à travers des critiques constructives indispensables à toute gouvernance responsable », a-t-il reconnu.

Maurice Konaté a également salué le courage et le professionnalisme des journalistes dans un contexte national exigeant. « Être journaliste aujourd’hui n’est pas chose aisée. Cela requiert courage, discernement, rigueur professionnelle et un sens élevé de la responsabilité », a-t-il souligné, tout en exprimant la reconnaissance de la Commune à l’endroit des hommes et femmes de médias.

Au nom des patrons de presse, Dabadi Zoumba a, quant à lui, salué l’initiative de la municipalité.« Ce dîner de presse servira à renforcer les liens de collaboration, mais aussi à mieux exprimer nos attentes et nos perspectives », a-t-il déclaré.

Selon lui, ce partenariat, engagé depuis plusieurs années, mérite d’être consolidé au bénéfice des populations. « Toutes les actions que nous menons le sont pour les citoyens. Nous remercions la commune pour cette marque de considération », a-t-il ajouté.

Pour le Président de la Délégation Spéciale, ce dîner marque une étape importante dans la consolidation d’une collaboration fondée sur la confiance, le respect mutuel des rôles et la recherche permanente de l’intérêt général.

« Nous restons ouverts à vos contributions et à vos critiques constructives, tout en comptant sur votre professionnalisme pour lutter contre la désinformation et promouvoir la cohésion sociale », a-t-il indiqué.

À l’horizon 2026, la Commune de Ouagadougou réaffirme, selon Maurice Konaté, son engagement à poursuivre ses actions en faveur d’une ville plus propre, plus solidaire et plus résiliente. Un chantier ambitieux pour lequel l’accompagnement des médias demeure, plus que jamais, indispensable.

Ce dîner de presse vient ainsi réaffirmer la volonté de la municipalité de bâtir un partenariat stratégique, sincère et durable avec les médias, au service de l’information, de la paix et du développement harmonieux de la capitale burkinabè.

Aurelle KIENDREBEOGO et Sié Frederic KAMBOU

Burkina 24