Municipalité de Ouagadougou : Bilan 2024 et perspectives 2025 au centre d’un dîner de presse

Le vendredi 7 février 2025, le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la Commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a réuni les professionnels des médias pour un dîner de presse à l’hôtel de ville. L’occasion de faire le point sur les réalisations de l’année écoulée, d’exposer les défis rencontrés et de dévoiler les perspectives pour l’année à venir.

L’année 2024 a été riche en activités pour la commune de Ouagadougou. Sur les 239 activités programmées, 223 ont été menées à bien, soit un taux de réalisation de 93%. « Nous avons achevé et réceptionné provisoirement les travaux de réhabilitation du marché de Sankariaré, en collaboration avec l’ADEU », a déclaré avec satisfaction Maurice Konaté. La construction et la réhabilitation de 43 infrastructures communales, dont des écoles, des centres de santé et des terrains de sport, ont également été saluées.

Cependant, le PDS n’a pas manqué de souligner les difficultés rencontrées. « La suspension du Projet de Développement Durable de Ouagadougou phase II (PDDO2) et la lenteur dans l’octroi des Autorisations de Non-Objection (ANO) par certains bailleurs ont impacté notre programme », a-t-il expliqué. Ces obstacles ont entraîné l’annulation de 16 activités et le report de 11 autres.

Maurice Konaté a tenu à exprimer sa gratitude envers les médias pour leur collaboration. « La presse a été de tous les combats avec nous en 2024. Elle contribue au développement du pays en sensibilisant les populations et en mettant en lumière les informations justes », a-t-il souligné.

Pour 2025, la commune de Ouagadougou ambitionne de consolider ses acquis et de relever de nouveaux défis. « Nous envisageons la rénovation des marquages au sol dans les carrefours sensibles de la ville, ainsi qu’une étude sur les carrefours accidentogènes et le recensement des carrefours et des ralentisseurs sans panneaux de signalisation », a annoncé le PDS.

Le PDS a profité de cette rencontre avec la presse pour lancer un appel à la population, notamment en matière de construction. « Avec le changement climatique, les fortes pluies peuvent emporter les constructions situées sur les caniveaux. Nos décisions visent le bien-être et la sécurité de la population, ainsi que l’embellissement de notre ville », a-t-il justifié.

Dabadi Zoumbara, journaliste au média Le Pays, a exprimé au nom de ses confrères sa reconnaissance envers la commune de Ouagadougou pour cette initiative. « Si la mairie a décidé de reconnaître les sacrifices et les efforts consentis par l’ensemble des journalistes en 2024, c’est tout à son honneur. Nous souhaitons que ce partenariat fructueux se poursuive au bénéfice de tous les citoyens », a-t-il déclaré.

A l’occasion, la directrice de la communication et des relations publiques, Fatou Shula Gnanou, a présenté les initiatives de sa direction. « Nous contribuons à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies de communication institutionnelle, coordonnons des campagnes de communication à grande échelle, supervisons la production de contenus audiovisuels et la gestion des réseaux sociaux. Nous avons également initié des sessions de renforcement de capacités en collaboration avec les médias », a-t-elle détaillé.

Ce dîner de presse a été une plateforme d’échange et de partage d’informations entre la commune de Ouagadougou et les médias. Il a permis de mettre en lumière les réalisations de 2024, les défis rencontrés et les perspectives pour 2025.

Djamila WOMBO (Stagiaire)

