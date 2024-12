Nouvel an : Le Président de la délégation spéciale dresse son bilan sous fond de message d’espoir

publicite

Ceci est un message du Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la Commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, à l’orée du nouvel an 2025.

« Populations de la Ville de Ouagadougou,

Chers Concitoyens,

Chères Concitoyennes.

A l’orée du nouvel an, il me plaît, en mon nom propre et en celui de la Délégation Spéciale de la Commune de Ouagadougou, de m’adresser à vous avec un message de solidarité, d’espoir et de détermination. En ces instants, nous célébrons non seulement le passage du temps, mais aussi les défis que nous avons relevés ensemble, ainsi que les réussites et les insuffisances qui ont jalonné notre parcours commun.

L’année écoulée a été marquée par des moments d’unité, de résilience et d’engagement citoyen. Votre courage et votre dévouement ont fait briller notre capitale en dépit du contexte difficile qui est le nôtre. C’est pourquoi, je tiens à saluer chacun et chacune d’entre vous, pour votre contribution au dynamisme et à la vitalité de notre communauté.

C’est aussi l’occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité et à nos VDP qui se battent avec courage et abnégation sur le théâtre des opérations et d’avoir une pensée pieuse pour la mémoire de ceux qui ont consenti le sacrifice suprême afin que le Faso reste débout. Aux familles des victimes, j’exprime ma solidarité et aux blessés, j’adresse mes vœux de prompt rétablissement.

Citoyens et citoyennes de la ville de Ouagadougou,

L’année qui s’achève aura connu la mise en œuvre de projets et programmes de développement au nombre desquels, je voudrais citer :

– la réhabilitation du marché Sankariaré,

– l’aménagement du Drin de Tanghin,

– et l’inauguration du périmètre irrigué de la ceinture verte.

L’État du Burkina Faso, les Partenaires Techniques et Financiers et des donateurs ont contribué significativement à l’atteinte de ces objectifs. Je voudrais leur traduire ici toute notre reconnaissance.

Pour cette nouvelle année, mon souhait est que nous continuions à construire une ville encore plus inclusive, durable et innovante. Je m’engage à soutenir des initiatives qui amélioreront notre cadre de vie, renforceront notre économie locale et favoriseront le Vivre Ensemble.

Ensemble, nous devrons promouvoir des projets qui reflètent nos valeurs communes, qui valorisent notre patrimoine et protègent notre environnement. Nous avons tous un rôle à jouer dans l’évolution de notre cité, et c’est ensemble que nous bâtirons l’avenir que nous souhaitons.

En cette période de festivités, je souhaite à tous et à toutes une année 2025 pleine de joie, de santé et de prospérité. Que cette nouvelle année soit synonyme d’amour, de partage et de réussites individuelles et collectives. Je vous invite à la sobriété, en ayant une pensée pour tous ceux qui ne peuvent pas fêter pour de multiples raisons.

Mon vœu le plus ardent est que la paix revienne dans notre cher pays afin que nous puissions nous consacrer exclusivement à la conduite des actions de développement.

Bonne année à toutes et à tous !

Vive la ville de Ouagadougou !

Vive le Burkina Faso !

Je vous remercie ! »

