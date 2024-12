Burkina Faso : De nouveaux moyens roulants et équipements d’une valeur de plus de 5 milliards pour le ministère de la santé

Aussitôt rentré de Niamey, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a procédé, ce mardi 31 décembre 2024, à Ouagadougou, à la remise d’équipements médico-techniques et de la logistique roulante au ministère de la santé d’une valeur de plus de 5 milliards de francs CFA financés à 90% par l’État burkinabè.

Le gouvernement offre un gros cadeau de fin d’année aux centres hospitaliers universitaires, centres hospitaliers régionaux et centres de santé de promotion sociale du pays. Ce cadeau de fin d’année est composé de 10 ambulances, de 39 véhicules pick-up et 625 motos.

Selon le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, ce don vient concrétiser l’engagement du Chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré à améliorer de «façon significative et de façon durable» l’offre de soins au Burkina Faso.

«C’est un lot de matériels qui est assez important composé d’une cinquantaine de véhicules dont des ambulances et des pick-up et un important lot de matériels médico-techniques, matériels de laboratoire, bloc opératoire et de réanimation», a-t-il détaillé.

Il a indiqué que cette dotation répond à deux objectifs majeurs. «Le premier c’est la qualité de l’offre des soins aux citoyens burkinabè partout sur le territoire burkinabè », a-t-il indiqué.

L’autre objectif a poursuivi le Premier ministre Rimtalba c’est l’amélioration des conditions de travail des agents de santé.

«C’est un matériel qui a coûté près de 5 800 000 000 de francs CFA dont 90% financé par le budget de l’État c’est-à-dire financé par le contribuable burkinabè », a-t-il précisé.

Le Premier ministre a instruit le ministre en charge de la santé pour que les bénéficiaires prennent soin du matériel qui sera mis à leur disposition pour un impact significatif et durable sur le terrain.

«Surtout que chacun se rende compte que c’est le fruit du labeur des Burkinabè. Donc quand on a conscience de cela, ça veut dire que c’est une grande responsabilité qu’on a au quotidien de faire en sorte que l’usage soit optimal et qu’on en prenne le plus grand soin», a-t-il interpellé.

Le médecin lieutenant-colonel Eric Edi Nao, directeur général de la société de gestion de l’équipement et de la maintenance biomédicale du Burkina a notifié que le matériel médico-technique est composé de chariots d’anesthésie pour endormir les patients, de tables opératoires qui peuvent supporter jusqu’à 230 kilos, de respirateurs pour la réanimation, des lits électriques, des échographes portatifs, entre autres.

Il a fait savoir que tout est pris en compte pour assurer la maintenance des appareils pendant 3 ans et des pièces de rechange ont été acquises à l’achat de ces équipements.

«Nous avons du personnel qui est capable de faire la maintenance et ces personnels ont vu leurs capacités se faire renforcer par les experts de la marque auprès de nous avons fait l’acquisition», a-t-il informé.

Dr Anata Soré, directrice régionale de la santé dans la Centre-Sud, ce matériel vient combler un vide existant. «Quand on prend l’ambulance, ça va vraiment contribuer à améliorer la qualité des soins surtout au niveau des évacuations sanitaires et ça va réduire des urgences qui constituent un problème », a-t-elle dit. Outre l’ambulance, sa région s’en sort avec trois véhicules pick-up et des motos.

Willy SAGBE

Burkina 24

