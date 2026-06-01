La Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA) ouvre à Ouagadougou le chantier des réformes pour un secteur plus inclusif et résilient

La première session 2026 du Comité des experts de la Conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA) s’est ouverte ce lundi 1er juin 2026 à Ouagadougou. Les travaux, qui se poursuivront jusqu’au 13 juin, réunissent des spécialistes venus de 13 États membres afin d’examiner les principaux défis et perspectives du secteur des assurances en Afrique.

Durant deux semaines, des experts issus de treize pays membres de la CIMA vont se pencher sur des dossiers relatifs à la réglementation de la CIMA, à la gouvernance du secteur des assurances, à l’inclusion financière et à la modernisation de l’Assurance à travers la prise en compte de la digitalisation.

Les travaux devront permettre de dégager des pistes stratégiques liées à l’amélioration de la règlementation du secteur des Assurances afin de l’adapter à l’évolution du marché, aux risques émergents et à la protection des assurés ; à la consolidation de la solidité financière et au renforcement de l’inclusion financière, à travers la promotion de solutions d’assurance accessibles, innovantes et adaptées aux réalités des populations ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises.

La session du comité des experts prépare le conseil des ministres en charge des assurances. Au-delà de la mission de couverture des risques, le ministre de l’Économie et des Finances a émis le souhait que le secteur des assurances devienne un acteur majeur du financement des infrastructures, de l’accompagnement de la transition numérique, du développement des entreprises et de la réalisation des grands projets structurants.

Source : DCRP/MEF