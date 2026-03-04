Double confrontation des Étalons Dames face au Maroc : « On est satisfaits même si on n’a pas gagné » (Pascal Sawadogo)

Pour leur deuxième match amical face aux Lionnes de l’Atlas, les Étalons Dames ont concédé un nul (1-1) le mardi 3 mars 2026. Après cette double confrontation, le coach des filles a déclaré en avoir tiré de nombreux enseignements.

Après la débâcle du premier match, les Étalons Dames ont réussi à tenir tête aux Lionnes de l’Atlas lors de cette seconde manche. Malgré la lourde défaite subie par les filles de Pascal Sawadogo à l’aller (5-0), le visage de l’équipe a radicalement changé pour ce second rendez-vous.

« Je pense que ce soir, on a montré un meilleur visage que lors du match aller. On a aligné notre équipe type. La victoire nous a un peu échappé, mais comme je le dis, on ne peut pas tout le temps jouer avec les mêmes joueuses.

Il faut savoir faire un bon mélange entre les filles locales et les professionnelles. En tout cas, on est satisfaits même si on n’a pas gagné ; au moins, le contenu est bon. N’eût été le but encaissé à la dernière minute, on méritait de gagner », a indiqué le sélectionneur national des filles.

Concernant cette double confrontation, le sélectionneur dit avoir tiré une leçon majeure, celle d’œuvrer au transfert des joueuses vers des championnats plus relevés.

« Ces deux matchs nous ont permis de jauger notre championnat et nos professionnelles. Quoi qu’on dise, les meilleures sont ailleurs. Si on veut vraiment avoir une équipe compétitive, on n’a pas le choix, il faut placer les meilleures dans de grands clubs », a-t-il ajouté.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation de la CAN Féminine, qui se tiendra du 17 mars au 3 avril 2026 au Maroc (sauf changement de dernière minute).