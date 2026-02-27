CAN Féminine 2026 : Derniers réglages pour les Étalons Dames

Du 17 mars au 3 avril 2026, le Maroc vibrera au rythme de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Féminine. Les Étalons Dames, engagées dans cette édition, ont effectué leur séance de veille de match le jeudi 26 février 2026 à Rabat. Elles croiseront le fer avec le pays hôte lors de deux confrontations amicales avant le coup d’envoi officiel de la compétition.

Mettant l’accent sur la tactique, le sélectionneur Pascal Sawadogo a affirmé que ses joueuses sont désormais prêtes à affronter les Lionnes de l’Atlas ce vendredi 27 février à 22h30, au Stade Moulay Hassan. Ce match constitue le premier test de cette seconde et dernière phase de préparation.

« Ce soir, l’objectif était de travailler sur la vivacité et la mise en place. Ce que nous avons vu est encourageant. Le niveau tactique est bon, je dirais même très bon. Maintenant, avec les professionnelles, nous allons effectuer des tests physiques pour évaluer leur état. Dans le jeu, on évolue souvent dans de petits espaces ; nous allons donc voir ce que cela donne sur le plan de l’endurance. En tout cas, il y a vraiment de l’espoir », a expliqué le coach.

Le Burkina Faso affrontera le Maroc en amical les 27 février et 3 mars 2026. Pour rappel, les Étalons Dames sont logées dans le groupe B, aux côtés de l’Afrique du Sud, de la Côte d’Ivoire et de la Tanzanie.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24