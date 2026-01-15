CAN féminine 2026 : Burkina Faso, Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Tanzanie dans le même groupe

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé au tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine Maroc 2026 ce jeudi 15 janvier 2026 au Maroc. Qualifié pour la deuxième fois à ce tournoi, les Étalons dames connaissent leurs adversaires qui sont Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Tanzanie.

Le sélectionneur Pascal Sawadogo et ses filles connaissent désormais leurs adversaires à l’issue du tirage au sort de la 14e édition de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026. Les Étalons dames participent pour la deuxième fois à ce tournoi après l’édition de 2022 à laquelle elles avaient été éliminées au premier tour.

En phase éliminatoires, les Étalons dames avaient pris le dessus sur les Éperviers dames du Togo en s’imposant au match aller à Ouagadougou (2-0) puis également à Lomé au Togo (0-1).

La compétition est prévue du 17 mars au 3 avril 2016. Pour la première fois, 16 équipes participeront à ce tournoi. Le Maroc a déjà abrité les CAN féminines de 2022 et 2024 remportées respectivement par l’Afrique du Sud et le Nigeria.

Les différents groupes

Groupe A : Maroc, Algérie, Sénégal, Kenya

Groupe B : Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Tanzanie

Groupe C : Nigeria, Zambie, Égypte, Malawi

Groupe D : Ghana, Cameroun, Mali, Cap Vert