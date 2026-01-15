Ministère de la Construction de la Patrie : Mikaïlou Sidibé officiellement installé

Nommé à l’issue du remaniement ministériel du 12 janvier 2026, Mikaïlou Sidibé a été officiellement installé dans ses fonctions de ministre de la Construction de la Patrie, ce jeudi 15 janvier 2026, au siège de son département à Ouagadougou. La cérémonie a été présidée par le ministre, Secrétaire général (SG) du Gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara, en présence de plusieurs membres du gouvernement, d’anciens ministres, de cadres administratifs, ainsi que de parents et amis.

Pour cette première sortie officielle, le nouveau ministre est apparu vêtu d’une tenue camouflage tactique léopard, un symbole fort qui s’inscrit dans la dynamique de la Révolution progressiste et populaire (RPP) et traduit son engagement pour la construction de la Patrie.

Le ministère de la Construction de la Patrie est un département nouvellement créé, issu de la fusion du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, précédemment dirigé par Adama Luc Sorgho, et du ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme, jusque-là conduit par Mikaïlou Sidibé.

Cette réforme vise à renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique dans les domaines de l’urbanisme, de l’habitat et des infrastructures.

Selon le ministre, Secrétaire général (SG) du Gouvernement, Ousmane Ouattara, ce nouveau département symbolise à lui seul la vision de la Révolution progressiste populaire, avec des défis majeurs liés à l’habitat, au foncier, à l’urbanisme et aux infrastructures.

Il a indiqué que le choix porté sur Mikaïlou Sidibé repose sur ses compétences techniques et ses qualités humaines.

Prenant la parole à l’issue de son installation, le nouveau ministre a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays.

« Ma première pensée et toute ma gratitude vont naturellement à l’endroit du Président du Faso et du Premier ministre pour la confiance qui a été placée à notre modeste personne », a-t-il déclaré, soulignant l’honneur d’être pionnier dans ce tout nouveau département en charge de la construction de la Patrie.

Conscient de l’ampleur de la mission, Mikaïlou Sidibé a affirmé aborder cette responsabilité avec retenue et engagement. « Nous prenons cela avec humilité et beaucoup de sens de responsabilité », a-t-il dit.

Infrastructures, urbanisation et logements décents au cœur des priorités

Parmi les priorités annoncées, le ministre a mis l’accent sur la modernisation des infrastructures de transport. « Il s’agira de développer et surtout de moderniser le réseau de transport de façon générale, notamment les infrastructures routières et ferroviaires », a-t-il expliqué.

Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir une urbanisation maîtrisée. Selon lui, il est impératif de promouvoir une urbanisation cohérente de nos villes, un habitat décent dans un cadre de vie décent, et surtout accélérer la politique de production de logements décents au profit des populations, tout en poursuivant l’aménagement urbain.

Pour relever ces défis, Mikaïlou Sidibé entend miser sur une organisation inclusive. « Avec les différents acteurs de la chaîne de construction, nous allons mettre une organisation en place pour faire face à ce défi immense », a-t-il assuré.

Appel à la mobilisation collective

Le ministre a salué la forte mobilisation de ses collègues lors de la cérémonie, qu’il considère comme le signe de la collégialité qui a toujours prévalu au sein du gouvernement Rimtalba Jean Emmanuel. Selon lui, cette dynamique collective est essentielle pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du processus de la Révolution progressiste populaire (RPP).

Héritant d’un ministère renforcé, né de la fusion de deux départements qualifiés de ministères cousins, Mikaïlou Sidibé a lancé un appel à l’ensemble des acteurs du secteur.

« Les ingénieurs en génie civil, les architectes, les urbanistes, les géomètres et tous les autres acteurs sont appelés à se mettre en action », a-t-il souligné, plaidant pour une politique cohérente d’aménagement du territoire et de désenclavement interne et externe du Burkina Faso.

Confiant mais déterminé, le ministre s’est dit convaincu que, avec le soutien des collègues et des premières autorités, une organisation efficace permettra d’obtenir des résultats à la hauteur des attentes des populations burkinabè.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24