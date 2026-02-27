Tour féminin Yennenga du Faso : La première édition se tiendra du 23 au 29 mars 2026 sur 5 étapes 

La première édition de la course cycliste dénommée « Tour féminin Yennenga » se déroulera du 23 au 29 mars 2026 sur le territoire national. Le ministre en charge des Sports a présenté, lors du Conseil des ministres du jeudi 26 février 2026, une communication relative à l’organisation de ce rendez-vous.

​Cette édition inaugurale se déclinera en cinq (05) étapes, à travers un circuit reliant plusieurs localités du pays afin de valoriser la diversité du territoire et de favoriser l’adhésion des communautés.

Cette compétition internationale verra la participation de plusieurs nations, notamment le Bénin, le Burundi, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Mali, la Namibie et le Niger.

​Le Tour féminin Yennenga 2026 a, entre autres, pour objectifs de promouvoir l’excellence sportive féminine au Burkina Faso et de sensibiliser les populations au rôle majeur de la femme dans le développement socio-économique.

Cet événement vise également à contribuer au rayonnement du pays à travers un format fédérateur.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24 

     
