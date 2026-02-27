Marketing digital et Branding : Le tourisme du Sourou se réinvente à Tougan

La ville de Tougan a accueilli, du 24 au 26 février 2026, une session de formation au profit des acteurs du tourisme culturel de la province du Sourou. Initiée par l’Association pour la Promotion de la Culture au Sourou (APCS), cette activité de trois jours s’est achevée le jeudi par une remise d’attestations, et marque un pas vers la professionnalisation du secteur dans la province.

Dans une dynamique de résilience et de développement local, vingt participants issus de divers horizons, hôtellerie, restauration, gestion de maquis, guides touristiques, etc. se sont réunis pour s’approprier de nouveaux outils de gestion.

L’objectif affiché par l’Association pour la Promotion de la Culture au Sourou (APCS) est d’élever les standards de service pour attirer et satisfaire les visiteurs, tout en valorisant le patrimoine culturel du Sourou.

La formation a été structurée autour de trois thématiques majeures. La première journée a porté sur la gestion et l’accueil des visiteurs, base essentielle de toute activité touristique. Le deuxième jour a été consacré au branding des produits et services, afin de permettre aux acteurs de se démarquer par une identité visuelle et commerciale forte. Enfin, le troisième jour a mis l’accent sur le marketing digital.

L’un des formateurs, Priva Belem, consultant en éducation aux médias et marketing digital, a expliqué l’approche pédagogique de son intervention. « En ce qui concerne le volet marketing digital, c’était surtout d’outiller les participants pour mieux valoriser les potentialités de la province du Sourou.

Nous les avons aidés à mettre en place une présence en ligne organisée à travers la création de pages Facebook professionnelles et l’utilisation d’applications comme Canva», a-t-il souligné. Selon lui, la motivation des apprenants laisse présager un réel mouvement sur le terrain dans les mois à venir.

Pour les participants, cette session vient combler un besoin de longue date. Mme Sérémé Zerbo Aminata, restauratrice, a témoigné de son enthousiasme. «Je sais que mon business va évoluer et que mon restaurant prendra de l’envergure, au national comme à l’international. Je ne serai pas la seule à bénéficier de ces connaissances ; je ferai en sorte que d’autres puissent en profiter autour de moi », a-t-elle fait entendre.

Même constat pour Djibo Issouf, bloguer et acteur culturel ayant pris part a cette formation. « C’est une première à Tougan. Nous repartons avec des bagages qui vont nous permettre d’être plus efficaces. Cela va contribuer à relancer l’économie de la province sur les plans culturel et touristique », a-t-il affirmé. Ce dernier a toutefois suggéré d’allonger la durée des prochaines sessions pour approfondir certains modules techniques.

L’initiateur de la formation, Assimi Drabo, président de l’APCS, s’est félicité de l’atteinte des objectifs. Il a rappelé que cette session s’inscrit dans un projet plus large de six mois. « Il y a une suite qui va consister à suivre l’ensemble de ces acteurs pour renforcer ce qu’ils ont pu acquérir et leur permettre de le mettre en pratique dans leurs activités », a-t-il précisé, tout en remerciant les partenaires, notamment le FDCT et Coopération Suisse, pour leur soutien.

En clôturant les travaux, le Directeur provincial de la communication, de la culture, des arts et du tourisme du Sourou a lancé un appel à l’unité. Il a exhorté les prestataires à se regrouper en fédération ou en association faîtière pour mieux structurer leurs demandes de financement et renforcer leur poids face aux partenaires au développement.

Akim KY

Burkina 24