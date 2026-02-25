Communiqué nécrologique | Décès de Rasmané Michel KOMPAORE : Remerciements

Le 15 février 2026, il a plu à Dieu de rappeler à lui son fils Rasmané Michel KOMPAORE, sociologue à la retraite.

En cette douloureuse circonstance, la Grande famille KOMPAORE à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ziniaré, Bologo, Côte d’Ivoire et New York,

La famille OUEDRAOGO et familles alliées,

La Grande famille TINDANO, BANGOU et YARGA à Piéla, Manni et New York

La famille LANKOANDE et familles alliées,

profondément touchées par les nombreuses marques de compassion, de solidarité et de soutiens multiformes reçues lors de sa maladie, de son décès et des obsèques,

expriment leur sincère et profonde gratitude à toutes celles et à tous ceux qui, de près ou de loin, les ont accompagnées et soutenues durant ces moments de douleur.

Elles adressent particulièrement leurs remerciements :

au personnel soignant du CHU de BOGODOGO

aux fidèles de la CCB Saint Jean Bosco, Cité AZIMMO/SOCOGIB

à la communauté paroissiale Notre dame des apôtres de la Patte d’Oie

à la communauté des salésiens de DON BOSCO à Ouagadougou

aux voisins de la Cité SOCOGIB OUAGA 2000 D

à ses amis et anciens collègues et ainsi qu’aux collègues de son épouse.

Que le Seigneur vous rende au centuple vos bienfaits.

Union de prières !

« J’ai mené le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m’est réservée » 2 Tm 4, 7-8