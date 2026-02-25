Verdict au TGI de Koupéla : Lourdes peines d’emprisonnement pour corruption

Noufou KINDO Envoyer un courriel il y a 5 heures
0 Temps de lecture 1 minute

Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Koupéla a rendu son délibéré le 24 février 2026 dans l’affaire de corruption impliquant des magistrats, avocats et douaniers. Après avoir rejeté les exceptions de nullité, la chambre correctionnelle a prononcé des condamnations significatives, tout en relaxant plusieurs prévenus pour certaines charges au bénéfice du doute.  

Le verdict ici ou là👇🏿

Verdict Procès Magistrats, Douaniers, Avocats

L’accent de ce verdict a été mis sur la répression des faits de corruption d’agent public et de révélation illégale de l’identité d’un témoin protégé.

Les peines les plus sévères ont été infligées à Somé Alban B. et Nikiéma Zindi Désiré, condamnés chacun à 36 mois d’emprisonnement, dont 18 mois ferme, et à une amende de 5 millions de francs CFA, dont 3 millions ferme.

De son côté, Traoré Mohamed a écopé d’une peine de 24 mois de prison, dont 12 mois ferme, accompagnée d’une amende de 4 millions de francs CFA.

Pour les autres condamnés, notamment Medah A. Urbain, Kaboré Sandaogo Antoine, Yaméogo Jonas et Yaméogo Oumarou, le tribunal a prononcé des peines de 15 mois d’emprisonnement, dont 2 mois ferme. Leurs amendes oscillent entre 3 et 5 millions de francs CFA.

Sur le plan civil, les condamnés devront payer solidairement un million de francs CFA à l’État burkinabè pour les frais exposés, ainsi qu’un franc CFA symbolique au Réseau National de Lutte anticorruption (REN-LAC) et à l’État au titre du préjudice moral.

Enfin, le tribunal a ordonné la restitution des biens saisis et la mainlevée des gels bancaires pour l’ensemble des prévenus concernés. Le Parquet, « n’étant pas satisfait du verdict« , entend interjeter appel devant la Cour d’Appel, car « certaines logiques nous échappent« …

Lire aussi👉🏿Procès Yé Yaké Camille : Amidou Tiegnan maintient la thèse du partage des fonds 

     
Noufou KINDO Envoyer un courriel il y a 5 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Noufou KINDO

Noufou KINDO

@noufou_kindo s'intéresse aux questions liées au développement inclusif et durable. Il parle Population et Développement.

Articles similaires

RDC : Kinshasa lancera son premier tramway souterrain en 2027

il y a 28 minutes

Sénégal : Ousmane Sonko veut porter à 10 ans de prison les peines contre l’homosexualité

il y a 4 heures

Communiqué nécrologique : Décès de Mme Hadja Salmata Ouédraogo née Cissé

il y a 17 heures

ONU : Le Venezuela exige la libération immédiate de Nicolás Maduro détenu aux États-Unis

il y a 19 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page