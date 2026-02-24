Communiqué nécrologique : Décès de Mme Hadja Salmata Ouédraogo née Cissé

Sa majesté naba kiiba roi du yatenga. Ses notabilités le naabaGuigma chef de zogore, le naaba Tanga chef de Zanna,Bangrin naaba a Ouahigouya, la grande famille Ouedraogo à Bingo et Bimbili.

La grande famille CISSE à Zogoré ,Nango,Gala, Ouélé,Dargouma, Ouagadougou, Ouahigouya, Côte d’Ivoire. feu Moussa CISSE au secteur 3 de Ouahigouya , le Yarnaaba à Ouori, les familles alliées  Ouédraogo, Sawadogo, Bagaya, Guindo ,  Sia , Goubane ,Lompo, 

le PDS de L’Arrondissement 12 et les membres, l’association des femmes de l’Arrondissement 12 de Ouagadougou.

Les enfants Mohamed Baba et Cheick Tidiane Ouedraogo, petits fils Soumia, Anissa, Charafdine, Dayana et Mourad Ouédraogo

Monsieur Jean Zanna,

feu Ouedraogo Halidou, époux de la défunte.

Ont le profond regret de vous annoncer le décès ce jour 24 février 2026 au CHU de Bogodogo de leur fille petite fille épouse Mme Hadja Salmata Ouédraogo née Cissé précédemment institutrice à la retraite et Présidente de la commission affaires générales, sociales et culturelle de l’Arrondissement 12 de ouagadougou.

La famille vous informe que la levée du corps aura lieu ce mercredi 25 février à 6h30 à la morgue du CHU Bogodogo suivi du transfert du corps à son domicile sis à la Patte d’Oie avant le  départ à Ouahigouya pour l inhumation à 13h après la prière.

     
