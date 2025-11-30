Accès au titre foncier : Droit citoyen ou privilège des nantis ? L’AFDL ouvre le débat

L’Association Fiscalité et Développement Local (AFDL) a tenu, le samedi 29 novembre 2025 à Ouagadougou, la troisième grande conférence publique inscrite dans son plan d’action triennal 2023-2025. Les échanges ont porté sur le thème « Le titre foncier au Burkina Faso : un droit pour tous ou un privilège réservé aux plus nantis ? ».

Créée en 2023, l’AFDL ambitionne de promouvoir un développement local durable fondé sur une mobilisation optimale des ressources fiscales. Dans cette dynamique, l’organisation multiplie les cadres d’information et de sensibilisation afin de permettre aux citoyens de mieux comprendre les enjeux fiscaux et fonciers.

Pour cette troisième conférence, l’accent a été mis sur l’accès au titre foncier, un sujet au cœur de nombreuses préoccupations citoyennes. L’objectif, selon les organisateurs, est d’examiner les dispositifs juridiques, institutionnels et opérationnels encadrant l’obtention du titre foncier, en vue de formuler des recommandations pour une gouvernance foncière plus transparente, inclusive et équitable.

Le président de l’AFDL, Amos Zong-Naba, a souligné la pertinence d’un tel débat pour les Burkinabè. « Beaucoup s’interrogent si le titre foncier est-il réellement accessible à tous ? C’est pour apporter des clarifications que nous avons sollicité des experts, afin d’aider les citoyens à mieux comprendre le processus d’obtention du titre foncier », a-t-il déclaré.

Représentant le ministère en charge de l’Économie, patron de la 3e grande conférence, Dr. Blanchard Yaméogo, a rappelé le rôle structurant du titre foncier. « C’est un document qui sécurise juridiquement la propriété foncière et qui constitue un atout majeur dans les opérations économiques, notamment pour accéder au financement bancaire », a-t-il expliqué.

Intervenant en qualité de paneliste, Moumouni Soro a détaillé les principales étapes d’obtention du titre foncier. Il a évoqué notamment le paiement préalable du coût du terrain selon sa destination, puis l’acquisition d’un titre de jouissance ouvrant la voie à la procédure de titrage, sous réserve du respect des conditions fixées par la réglementation.

À travers cette initiative, l’AFDL entend contribuer à une meilleure compréhension des mécanismes fonciers et encourager une gouvernance plus juste et performante du patrimoine national.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24