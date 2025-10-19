Gestion des conflits fonciers : L’association Fiscalité et Développement local renforce les capacités des citoyens à Ouagadougou

L’Association Fiscalité et Développement Local (AFDL) a organisé, le samedi 18 octobre 2025 à Ouagadougou, la deuxième édition de sa formation sur la gestion des conflits fonciers, placée sous le thème « Gestion des conflits fonciers au niveau local ». L’activité, destinée aux chercheurs, étudiants et acteurs du développement, a réuni plusieurs experts autour d’un enjeu crucial pour la stabilité sociale au Burkina Faso.

Après une première édition réussie en 2024, cette session a été reconduite afin de répondre à la forte demande et à la pertinence du sujet dans le contexte actuel. « Nous estimons que c’est un thème d’actualité. De nombreuses personnes sont confrontées à des conflits fonciers, en milieu urbain comme rural.

Notre objectif est de contribuer à la sensibilisation et à la prévention de ces situations, conformément à notre mission de promotion d’une fiscalité et d’une gouvernance foncière justes », a expliqué Amos Zong-Naaba, président de l’AFDL.

Pour Kéguingnalé Illy, formateur principal, cette initiative est une réponse concrète aux besoins d’information des citoyens. « Nous avons abordé plusieurs modules, notamment les mécanismes judiciaires et non judiciaires de règlement des conflits fonciers. Ces connaissances permettront aux participants d’agir efficacement dans leurs communautés », a-t-il précisé.

Les participants, venus d’horizons divers, se sont dits satisfaits des enseignements reçus. « Je suis très satisfaite de cette formation. Elle nous a permis d’acquérir de nouvelles connaissances sur la gestion des litiges fonciers, un sujet qui touche directement notre quotidien », a témoigné Mariama Saba/Sidibé, participante.

Créée pour promouvoir une fiscalité locale équitable et la bonne gouvernance, l’Association Fiscalité et Développement Local s’impose progressivement comme un acteur clé dans la sensibilisation sur les questions foncières et fiscales au Burkina Faso.

