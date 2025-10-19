Burkina Faso : Fada N’Gourma accueille la 2e édition du Marathon International de la Taanjiama 2025

Le Cercle Tin Fii, structure organisatrice du Marathon International de la Taanjiama (MIT) a lancé le samedi 18 octobre 2025 la 2e édition de cette compétition sportive et culturelle placée sous le thème « Sport et culture pour un Gulmu résilient ».

L’événement, prévu du 4 au 6 décembre 2025 à Fada N’Gourma, ambitionne de faire du marathon un instrument de cohésion sociale, de promotion du patrimoine culturel et de résilience collective, dans une région confrontée à d’importants défis sécuritaires.

Lors du lancement, Dr Lamourdia Thiombiano, président du Cercle Tin Fii, a rappelé que le Marathon International de la Taanjiama dépasse la simple dimension sportive. « C’est un moment où le Gulmu tout entier ouvre ses bras au monde pour partager sa richesse humaine, son hospitalité légendaire et son énergie de développement. Ensemble, faisons du MIT 2025 un succès retentissant, preuve que le Gulmu et le Burkina Faso restent debout malgré les épreuves », a-t-il lancé.

Il a salué le succès de la première édition, organisée en 2023, qui avait réuni des athlètes venus de 8 pays africains, inscrivant ainsi le MIT dans le calendrier des grands rendez-vous sportifs du continent. Cette deuxième édition s’annonce encore plus marquante, avec plus de 1 500 coureurs attendus et près de 80 000 spectateurs.

Au programme, il s’agit, entre autres, du Parcours de la Résilience, une épreuve de 10 km symbolisant la détermination du peuple gulmancé ; le semi-marathon de 21 km, doté de 2 millions F CFA pour le vainqueur et 1 million F CFA pour la première femme ; une course juvénile de 5 km destinée aux moins de 18 ans et la soirée des lauréats.

Deux innovations distinguent cette édition à savoir la création du Village du MIT, un espace d’exposition-vente, espace gastronomique, la revalorisation des prix, désormais portés à plus de 15 millions F CFA, faisant du MIT l’un des marathons les mieux dotés d’Afrique de l’Ouest.

Les inscriptions sont ouvertes sur www.marathontaanjiama.com. Pour Limaba Lompo, président du comité d’organisation, le MIT est avant tout « un rendez-vous de paix, de solidarité et de développement ». Du 4 au 6 décembre 2025, Fada N’Gourma vibrera au rythme du sport et de la culture.