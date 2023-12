Fada N’Gourma : Les lampions se sont éteints sur la 1re édition du Marathon international de la Tanjiama (MIT)

publicite

La ville de Fada N’Gourma, chef lieu de la région de l’Est, a abrité pour la première fois de son histoire un semi marathon organisé par le think thank « CERCLE TIN-FII ». La première édition du semi-marathon de la Tanjiama s’est déroulée dans la cité de Yendabili le samedi 09 décembre 2023. En plus du Burkina Faso, plusieurs autres pays tels que le Kenya, le Ghana, le Benin, la France et les Etats Unis d’Amérique étaient sur la ligne de départ.

La première édition du semi-marathon de la Tanjiama s’est courue le samedi 09 décembre 2023 à Fada N’Gourma. Deux catégories de marathoniennes et de marathoniens, estimés à peu près 500 inscrits étaient en compétition. Pour les moins de 18 ans avec une distance de 5 km, YONLI Madjoa est arrivé 1er homme et BANGOU Germaine est arrivée 1re chez les dames.

Pour le semi-marathon à proprement parlé, la distance est de 21,100 km et est remportée par le Kenyan Paul Kipsiele Koech avec un temps mis de 1 h 08 mns 26 s, suivi de deux Ghanéens avec respectivement des scores de 1 h 08 mns 41 s pour Salifu Seibu et 1 h 09 mns 17 s pour Nakousy David. Ayade Colette est arrivée première sur cette distance avec un temps mis de 1 h 23 mns 35 s suivie de Djerikou Bentille du Benin avec un temps mis de 1 h 25 mns 40 s et 1 h 25 mns 55 s pour Belinda Segboba du Ghana.

Au cours de la soirée de gala organisée à cet effet à l’auberge du 11 décembre qui a regroupé la quasi-totalité des artistes de la région, les différents gagnants ont reçu leurs prix. Le lauréat du semi-marathon repart avec une somme de 1 million Fcfa, une médaille, une attestation et des gadgets offerts par les partenaires de l’évènement. La première des dames reçoit quant à elle la somme de 500 000 Fcfa une médaille, une attestation…

« Sport, culture, cohésion sociale et résilience du Gulmu », c’est sous ce sceau que s’est tenue cette première édition du Marathon International de la Tanjiama. Le président du « CERCLE TIN-FII », Lamourdia THIOMBIANO confie que « le bilan est largement positif. Tous nos objectifs ont été pratiquement atteints. Le premier objectif qui était d’amener les fils et filles de la région ensemble pour organiser un grand évènement on l’a bien accompli.

Le deuxième objectif qui était de réussir un évènement sportif d’envergure. Tout le monde est unanime pour dire que c’est réussi avec une composante importante de participation d’athlètes internationaux et le troisième objectif était de faire en sorte que cet évènement sportif puisse inspirer la jeunesse pour le futur et là aussi ça été atteint.

Parce qu’ils ont eu l’occasion de voir par exemple un Kenyan qui a eu le premier prix. Et il adresse le message suivant à cette jeunesse du Gulmu : « Le message c’est l’unité dans l’action, la solidarité et avoir l’ambition de travailler pour que la région resurgisse dans ses capacités, vu le potentiel qu’on a et de façon conséquente travailler pour que le pays puisse aussi se développer de façon sereine».

Pour le patron de la cérémonie, natif de la région, Pr Adjima THIOMBIANO, Ministre des enseignements supérieurs, « c’est un agréable devoir pour le gouvernement de venir témoigner non seulement sa satisfaction par rapport à l’organisation de cet évènement mais également montrer sa disponibilité à être aux côtés des populations pour toute initiative entrant dans le cadre de la résilience.

C’est le lieu pour moi de féliciter tous les initiateurs et toutes les forces vives et toutes les filles et fils qui se sont unis autour de cette cause noble. C’est le lieu également de saluer cet esprit de renaissance de cette cohésion qui se dessine à l’est ».

Amadou DIALLO, secrétaire général de la Fédération Burkinabè d’athlétisme, à la tête d’une importante délégation, se frotte les mains après un tel exploit réussi par le comité d’organisation : « j’ai suivi du début à la fin l’organisation du semi-marathon. Il faut reconnaître que le « cercle Tin-FII » est à féliciter parce que depuis que j’organise les marathons, une quinzaine d’années maintenant, j’ai rarement vu un marathon aussi bien organisé à sa première édition ».

Les lampions de cette première édition du Marathon International de la Tandjiama (MIT) se sont éteints et rendez-vous est donné pour la deuxième édition en 2024. Selon le président du « Cercle TIN-FII », Lamourdia Thiombiano « ce ne sera plus un semi-marathon mais ça sera un marathon et nous allons travailler avec la Fédération Burkinabè d’athlétisme, le Ministère des sports, celui en charge des Enseignements supérieurs et d’autres ministères pour voir quelle est la meilleure période et quels sont les éléments qu’on peut ajouter au Marathon qui sont d’ordres économiques pour contribuer au développement du tissu économique de la région».

Amadou SOW

Correspondant de Burkina 24 à Fada N’Gourma

