2e édition du tournoi de Razball, sport Made in Burkina : La Police Nationale sacrée vainqueur

La finale de la deuxième édition du tournoi de Razball organisé par l’Association pour la promotion et l’implantation du RAZBALL (APIRAZ) a eu lieu le 10 décembre 2023, à Bobo-Dioulasso. Cette deuxième édition a été remportée par l’équipe de la Police nationale.

Après une première édition qui a été couronnée de succès, le promoteur de ce sport, Zakaria Bandaogo a organisé la 2e édition sous le thème « Renforcement de la cohésion sociale entre les acteurs de la chaîne pénale à travers le sport (Razball)« .

La compétition a commencé le 19 novembre 2023. Elle a regroupé des équipes de plusieurs acteurs de la chaîne pénale tels que des avocats, des magistrats, des GSP, des policiers et des journalistes. Trois semaines durant, toutes les équipes ont tenté de se défendre du mieux qu’elles peuvent. Mais la finale tenue ce 10 décembre 2023, a opposé l’équipe de la police nationale à celle des avocats.

Tout au long du match, les deux formations ont montré de belles performances. À la première partie de jeu, les avocats se sont montrés dominants avec un score de +18 contre +16 pour l’équipe adverse. À la reprise, les policiers renversent la tendance. Ils s’imposent et réussissent à remporter la deuxième édition du tournoi par un score de +30 contre +23 pour les avocats.

Pour le coach de l’équipe de police, l’adjudant Mahamadou Kologo, ce sont des sentiments de joie. « Nous sommes très heureux pour cette victoire et même pour l’organisation de cette deuxième édition. Elle a permis à tous les acteurs, policiers, GSP, journalistes, avocats, etc., de se réunir et de sympathiser. C’était très intéressant« , a-t-il indiqué.

Cependant, l’entraîneur a souhaité que les organisateurs revoient les principes du jeu surtout en cas faute grave. « Quand un joueur prend un carton rouge, il est obligé de sortir et laisser son coéquipier seul qui doit défendre la surface pendant 10 mn. Nous trouvons que ce temps est trop et ne permet pas à un seul joueur de tenir sur le terrain. S’ils pouvaient revoir ce côté, ça serait plus intéressant« , a suggéré l’entraîneur des gagnants.

Pour le Capitaine des avocats, Me Ousmane Compaoré, ils n’ont pas démérité. « Nous avons essayé de nous défendre comme on peut, mais ce sont les règles du jeu. Il faut un gagnant et un perdant. On prend cela avec fair-play et on promet de revenir avec plus d’énergie à la troisième édition« , a promis le Capitaine des avocats.

À l’issue de cette 2e édition, l’équipe de la gendarmerie ressort 3e et remporte des maillots et un filet. L’équipe des avocats, 2e, remporte des maillots, un filet et une somme de 50 000 FCFA. Sacrée vainqueur, la police nationale repart avec des maillots, un filet et une somme de 100 000 FCFA.

Selon le promoteur du tournoi, par ailleurs magistrat et substitut du procureur de Bobo-Dioulasso, Zakaria Bandaogo, cette deuxième édition a été une réussite. « C’est une grande satisfaction pour nous de voir toute cette mobilisation pour soutenir ce sport émergent qui fait la fierté du Burkina Faso« , a-t-il déclaré. Ce tournoi, dit-il, a été l’occasion de rapprocher la justice du justiciable.

Zakaria Bandaogo compte transporter le Razball au niveau local et même l’exporter à l’échelle mondiale. Pour ce faire, il sollicite l’accompagnement du ministère des sports pour la création d’une fédération de Razball au Burkina Faso. Le président de l’APIRAZ, Zakaria Bandaogo invite les écoles et les universités à adopter ce sport « made in Burkina ».

Le procureur général près la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, par ailleurs président de la cérémonie, Didier Hien a d’abord félicité le promoteur pour l’organisation de cette deuxième édition qui rassemble les acteurs de la chaîne pénale. Il invite cependant les organisateurs à étendre le tournoi au reste de la population et aux autres corps professionnels.

