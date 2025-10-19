Bam : Le ministre de la sécurité salue la bravoure des FDS/VDP et la résilience des populations

Le Ministre de la Sécurité, Mahamadou SANA, a effectué, le samedi 18 octobre 2025, une tournée dans la province du Bam, région de Kuilsé. Il était accompagné du Haut-Commissaire de la province, du Secrétaire général du ministère, du Directeur général de la Police nationale, ainsi que de plusieurs collaborateurs.

Inscrite dans la dynamique de suivi et de motivation des hommes sur le terrain, cette visite a permis au Ministre de la sécurité d’échanger avec les FDS et les VDP, les autorités administratives et les organes de veille citoyenne.

Partout, le ministre a réaffirmé la vision du camarade Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, dont le combat pour l’intégrité du territoire, la dignité nationale et la souveraineté véritable appelle chaque Burkinabè à un engagement total et sincère contre l’impérialisme sous toutes ses formes.

Aussi, a-t-il félicité et encouragé les forces engagées pour leur bravoure et leur sens élevé du devoir. Il les a invitées à demeurer en alerte maximale, à faire preuve de professionnalisme et à renforcer la coordination entre les différentes composantes des forces de sécurité.

Dans la même journée, Mahamadou SANA a également pris part à la Journée de l’excellence, organisée en hommage aux élèves et enseignants qui se sont distingués au cours de l’année scolaire.

À cette occasion, il a salué l’engagement du corps enseignant et des autorités locales pour la promotion de l’éducation, tout en remettant des récompenses aux lauréats.

Le ministre a également salué la résilience des populations face aux défis sécuritaires. Il les a exhortées à contribuer davantage au tarissement des sources de financement du terrorisme, notamment à travers la collaboration et la vigilance communautaire.

Source : DCRP-MSECU