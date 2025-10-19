L’Or dépasse les 4300 $US : Pourquoi la peur d’une crise mondiale fait flamber le métal précieux

publicite

La panique s’installe sur les marchés : le prix de l’or a franchi cette semaine un seuil historique, dépassant pour la première fois les 4300 dollars américains l’once. Le métal jaune, refuge ultime des investisseurs anxieux, a clôturé à un niveau record de 4326 $US jeudi 16 octobre 2025, marquant une progression spectaculaire de 6,7 % sur la semaine.

Cette ruée vers l’or, qui s’accompagne d’une hausse encore plus violente de l’argent (+70% depuis janvier), est le symptôme d’une économie mondiale sous haute tension.

Plusieurs facteurs combinés alimentent cette envolée des prix :

Paralysie Politique Américaine : L’incapacité du gouvernement américain à fonctionner (le « shutdown ») crée un climat de forte inquiétude chez les investisseurs.

La Menace Trump : Les guerres commerciales menées par le président Donald Trump, notamment ses menaces répétées (bien que fluctuantes) d’imposer des droits de douane massifs à la Chine, fragilisent la confiance mondiale.

Taux d’Intérêt et Dollar Faible : La perspective de nouvelles baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed) rend l’or plus attractif que les obligations. Ce facteur s’ajoute à une faiblesse persistante du dollar américain.

Géopolitique Brûlante : Les tensions accrues, notamment les conflits en Gaza et en Ukraine, poussent les banques centrales et les gros investisseurs vers cet actif tangible et sécurisant.

Impacts : Des Bijoux aux Risques Sanitaires

L’onde de choc de cette flambée ne se limite pas à Wall Street :

Choc pour les Consommateurs : L’or étant un composant essentiel des produits de luxe, les acheteurs de bijoux font face à une forte hausse des prix. Parallèlement, de nombreux particuliers se précipitent pour vendre ou faire fondre des objets de famille afin de tirer profit des cours records.

Alerte Mercure : Le revers de la médaille est environnemental et sanitaire. La demande effrénée d’or intensifie le recours au mercure dans l’orpaillage illégal et artisanal. Ce poison, qui contamine l’eau et les aliments, fait craindre une aggravation des troubles neurologiques dans les zones minières d’Afrique et d’Amérique latine.

Faut-il Investir ? Les Experts Divisés

Si les partisans vantent l’or comme une valeur refuge essentielle pour diversifier son portefeuille et se protéger contre l’inflation, les détracteurs appellent à la prudence. La Commodity Futures Trade Commission met en garde contre la volatilité du métal : « En cas d’anxiété, ceux qui profitent généralement des métaux précieux sont les vendeurs, » a averti la commission, rappelant qu’il existe des moyens plus efficaces de se protéger contre une potentielle perte de capital.

Source : La Presse Ca