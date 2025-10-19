Du passé à la reconquête : L’armée burkinabè revisite la reconstitution de la Haute-Volta

Dans le cadre des Journées d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC), le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC), via sa Direction Centrale de la Culture et des Armées, a organisé un événement marquant. Le vendredi 17 octobre 2025, le Musée des Armées a accueilli la projection spéciale du court-métrage « La reconstitution de la Haute-Volta 1947 » (25 minutes), œuvre du réalisateur Bernard Yaméogo.

Au cours de l’activité, le Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Brigade Célestin SIMPORE, a été représentée par le Colonel-Major Léonard Yamba OUOBA, Secrétaire général du MDAC. La projection fut précédée d’une visite officielle des collections du musée par les autorités présentes.

Ce film historique offre une immersion poignante dans les fondations de notre nation. Il retrace avec précision la période cruciale de la dissolution (1932) et de la reconstitution (1948) de la Haute-Volta. Il met puissamment en lumière la lutte patriotique des figures marquantes de l’époque, une source d’inspiration essentielle pour galvaniser l’engagement des citoyens burkinabè dans l’effort actuel de reconquête et de défense du territoire national.

Le réalisateur Bernard Yaméogo a exprimé sa fierté de voir son œuvre choisie pour illustrer ces journées d’engagement. Il a tenu à saluer le courage et la détermination des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), qui perpétuent aujourd’hui l’œuvre de leurs illustres prédécesseurs.

Pour le Colonel-Major OUOBA, Secrétaire Général du MDAC, cette soirée cinématographique est une invitation pressante à la réflexion sur le sens du sacrifice, l’unité et la cohésion nationale. Le MDAC vise, à travers cette initiative, à consolider l’esprit patriotique au sein de ses personnels et à rappeler l’importance du civisme.

Le Musée des Armées maintient ses portes grandes ouvertes à tout le public, invitant chacun à découvrir ou redécouvrir les richesses historiques et culturelles des Armées burkinabè, pilier de l’identité nationale.

L’événement et le thème du film, la reconstitution de la Haute-Volta en 1947, revêtent un intérêt capital, notamment dans le contexte sécuritaire et national actuel du Burkina Faso : La reconstitution de la Haute-Volta (après sa dissolution par l’administration coloniale française en 1932) marque un acte fondateur de l’identité nationale burkinabè.

Elle symbolise la victoire d’une volonté populaire et patriotique contre un démantèlement administratif, rétablissant la cohésion territoriale et la reconnaissance des peuples de la région.

Elle est la preuve que, même face à l’adversité et aux décisions extérieures, l’aspiration à l’unité et à l’autonomie a persisté, forgeant le chemin vers l’indépendance. La projection, tenue dans le cadre des JEPPC, vise à établir un pont essentiel entre le passé et le présent.

Le film rappelle la détermination des aînés qui ont lutté politiquement et socialement pour la renaissance du territoire. Cette histoire devient une source d’inspiration directe pour les citoyens burkinabè engagés aujourd’hui dans la défense du territoire national (référence aux FDS et aux Volontaires pour la Défense de la Patrie – VDP).

L’histoire de la reconstitution incarne les valeurs de sacrifice, d’unité et de cohésion nécessaires pour surmonter les défis nationaux. En période de crise sécuritaire, ce récit historique renforce le sentiment d’appartenance et la nécessité d’une solidarité nationale inébranlable.

En exposant ses personnels à cette histoire de résilience nationale, le Ministère consolide l’ancrage patriotique et civique des FDS. Le musée, en ouvrant ses portes au public sur un thème historique central, réaffirme le rôle des Armées comme gardiennes de la mémoire nationale et comme force de défense émanant de la volonté citoyenne.

Source : DCRP/MDAC