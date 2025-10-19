Ligue africaine des champions : Rahimo FC tombe (0-1) devant l’Espérance de Tunis

publicite

L’équipe de Rahimo FC a perdu le match aller du 2e tour éliminatoire de la Ligue africaine des champions face à l’Espérance de Tunis (0-1) le samedi 18 octobre 2025 au Stade du 4 Août de Ouagadougou.

Rahimo FC complique la tâche en Ligue africaine des champions. L’équipe championne du Burkina Faso espérait déjà assurer un bon coup à Ouagadougou avant le voyage à Tunis. Mais l’équipe fondée par l’ancien international burkinabè Rahim Ouédraogo s’est laissée surprendre.

Juste avant la pause, Thomas Séké trouve le chemin des filets à la suite d’un corner. D’un coup de tête au 2e poteau, il réussit à tromper le gardien burkinabè Mathieu Convolbo.

Ce sera l’unique but de la rencontre. A la reprise, l’équipe de Rahimo FC essaie de refaire le retard. Elle domine son adversaire qui a du mal notamment dans les 15 dernières minutes. Malgré les tentatives, le score restera à l’avantage des Tunisiens.

Mais rien n’est encore fait. Le Rahimo FC a encore la possibilité d’aller arracher une qualification historique en phase de poule au match retour le dimanche 26 octobre prochain.