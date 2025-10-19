Coupe de la Confédération : L’USFA battue (0-1) par le Djoliba de Bamako

Mauvais départ pour l’Union sportive des forces armées (USFA) lors du match aller de la Coupe de la Confédération. Les Burkinabè ont perdu (0-1) contre le Djoliba FC ce dimanche 19 octobre 2025 au Stade du 4 Août de Ouagadougou.

En première période, le jeu est équilibré. Cependant, c’est l’équipe du Djoliba FC qui se procure les meilleures occasions de but. En deuxième période, l’USFA revoit sa stratégie.

Les Burkinabè sont plus offensifs. Mohamed Diallo, Noufé Sié, Ismaël Nabalbeda, ainsi que Josaphat Ouattara au milieu de terrain, mettent la pression. Mais la défense du Djoliba réussit à repousser les ballons envoyés par les attaquants burkinabè.

Face aux assauts des militaires, le Djoliba essaie de rester calme et procède par contre-attaques. Les Maliens effectuent des changements à la 65e minute.

Lamine Camara, Kader Kena Armel et Modibo Kané Camara remplacent respectivement Deoudou Doumbia, Fabian Ange Manzan et Ali Keita. Côté burkinabè, Noufé Sié cède sa place à Allah Franck Kanté.

Le Djoliba surprend l’USFA

Ces remplacements ne changent rien à la physionomie du jeu. L’USFA continue de dominer. Le jeu se déroule pratiquement dans le camp malien. Les corners et coups francs se succèdent, mais les Burkinabè, par maladresse, n’arrivent pas à trouver le chemin des filets.

Les Maliens vont pourtant surprendre les militaires grâce à Kader Kena, qui, à la 85e minute, reprend de la tête un ballon au deuxième poteau pour ouvrir le score (0-1). Un bel avantage pour le Djoliba avec cette victoire arrachée à l’extérieur.

Les vices champions du Burkina Faso appuient sur l’accélérateur, mais peine perdue. Les joueurs d’Amadou Sampo devront tenter d’arracher la qualification le 26 octobre prochain à Bamako.