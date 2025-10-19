Basket : L’AS Douanes battue lors de son deuxième match par Al Ahly de Benghazi

Deuxième défaite pour l’AS Douanes du Burkina Faso aux éliminatoires de la Basketball Africa League, une compétition des clubs initiée par la NBA. Les Burkinabè se sont inclinés ce dimanche 19 octobre 2025 face à Al Ahly de Benghazi.

Après sa défaite face au CRBT du Mali, l’AS Douanes devait se rattraper face à Al Ahly de Benghazi. Les Burkinabè, comme lors du premier match, font une belle entame et remportent le premier quart-temps (22-11). Le deuxième quart-temps voit les Libyens refaire leur retard pour revenir à trois points (33-29).

Les Burkinabè réussiront même une série de neuf points sans en encaisser. Franck Aymar Ouédraogo (10 points) est très actif alors que Koin Traoré assure les rebonds.

La baisse de régime de l’AS Douanes

Le troisième quart-temps voit une baisse de régime de l’équipe championne du Burkina Faso, qui se fait rattraper (44-44) après six minutes. Les Libyens passent même devant l’AS Douanes (47-50) à deux minutes de la fin de ce quart-temps. Ils s’imposent au finish dans ce quart-temps (17-31) pour un score cumulé de 50-60.

Le début du quatrième quart-temps est très disputé, avec une équipe de l’AS Douanes qui cherche à refaire son retard. Mais après cinq minutes, les Libyens accentuent leur avance avec un écart de 13 points (57-70), obligeant Mamadou Sawadogo, dit Mike, à demander un temps mort. Finalement, l’AS Douanes s’incline sur le score de 71 à 86.

Avec cette défaite, l’AS Douanes n’aura pas la chance de disputer l’Élite 16, qui regroupe les meilleures équipes de la Basketball Africa League.