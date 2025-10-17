Basketball : L’AS Douanes battue pour son entrée en lice à la BAL 2025

L’AS Douanes a perdu son premier match de la Basketball Africa League (BAL) ce vendredi 17 octobre 2025 à Ouagadougou, face au Centre de Référence de Basketball de Tombouctou (CRBT) du Mali (63-54).

L’AS Douanes est la première équipe du Burkina Faso à participer aux éliminatoires de la Basketball Africa League. Mais pour son entrée en compétition, l’inexpérience de l’équipe à un tel niveau s’est fait ressentir.

Wendeketa Ouédraogo (8 pts), Koin Traoré (7 pts), Alexandre Vladimir Tahita (8 pts) et Karl Lewis Bacyé (5 pts) n’ont pas encore l’expérience nécessaire pour renverser le match en leur faveur.

Le champion en titre du Burkina Faso réalise pourtant une belle entame de rencontre. Au bout de cinq minutes de jeu, l’AS Douanes mène 12 à 05, obligeant les Maliens à prendre un temps mort.

Malgré cela, l’équipe burkinabè continue de creuser l’écart (15-05), profitant des maladresses des Maliens aux lancers francs et aux tirs à trois points. Mais les Burkinabè se laissent ensuite rattraper, avec un score de 17-14 au deuxième quart-temps.

Un 2e quart-temps difficile

Le deuxième quart-temps est mal abordé par les Burkinabè, qui se font d’abord égaliser (19-19), puis dépasser (19-21) en moins de trois minutes. Les Maliens creusent l’écart (19-25). Les Burkinabè ont de plus en plus de mal dans les rebonds.

Les Tombouctiens prennent plus de dix points d’avance (19-29, 21-31). Mamadou Sawadogo dit Mike demande alors un temps mort pour essayer de corriger son système, ce qui permet au représentant du championnat burkinabè de réduire le score (26-31) tout en empêchant le CRBT de poursuivre sa série.

A la reprise, les Burkinabè reviennent avec l’intention de combler leur retard. Les deux formations se rendent coup pour coup, panier après panier. Mais l’expérience de l’équipe malienne, renforcée par plusieurs joueurs africains, maintient l’écart (28-39) après six minutes de jeu.

Mike Sawadogo demande un nouveau temps mort, mais l’écart reste de neuf points (45-36). Menés, les champions du Burkina se précipitent avec des tirs à trois points qui ne rentrent pas. Le CRBT en profite pour creuser davantage l’écart (47-36) au troisième quart-temps.

Trop dur pour l’AS Douanes

Le quatrième quart-temps est mieux abordé par les joueurs de Mamadou Sawadogo dit Mike, qui réduisent la marque (47-41) après deux minutes. Mais avec Binaly Touré, auteur de 20 points et neuf rebonds, les Maliens accélèrent dans les cinq dernières minutes et s’imposent avec 13 points d’écart (56-46). Malgré une tentative d’accélérer dans les deux dernières minutes, l’AS Douanes s’incline (63-54).

Quatre équipes à savoir Al Alhy de Benghazi, le Centre fédéral de Guinée, le CRBT du Mali et l’AS Douanes, participent à cette compétition. Celle-ci se dispute sous forme d’un championnat à poule unique. Les deux premiers se qualifient pour l’Elite 16 de la division Ouest.