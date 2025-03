Championnat national de basketball : La saison 2024-2025 lancée avec des innovations

publicite

C’est parti pour la saison sportive 2024-2025 du basketball burkinabè, officiellement lancée le samedi 15 mars 2025 sur le plateau de la Maison des Jeunes et de la Culture de Ouagadougou. Plus de 2700 joueurs vont s’affronter autour du panier pour savoir qui succèdera à l’USFA chez les hommes séniors et à l’AOA chez les dames. Pour la levée des rideaux de la saison, un match de gala « All Stars » a opposé l’équipe de la « résilience » à l’équipe « Espoir ».

Le championnat national 2024-2025 a démarré le samedi 15 mars 2025. Il mettra en compétition toutes les catégories et dans les deux sexes. Il s’agit des catégories minimes, cadets, juniors, espoirs et seniors. Au total, plus de 2700 jours prennent part en cette année.

Ce chiffre démontre l’ampleur que prend le basketball au Burkina Faso, selon le président de la FEBBA Souleymane Yaméogo. « Vous avez vu à travers le défilé qu’il y a de nouveaux clubs qui se sont inscrits aussi bien à Bobo, à Ouagadougou que dans les autres régions », s’est-il réjoui.

Parlant du déroulement même de la saison, le Président a également souhaité que le calendrier soit respecté pour permettre aux professionnels de pouvoir compétir à l’extérieur. À l’écouter : « C’est une saison qui va se dérouler sur des chapeaux.

Chez les seniors dames et hommes ça va se dérouler en aller et en retour. Ensuite il y aura une phase de play-off où les meilleurs de Ouagadougou et de Bobo Dioulasso vont s’affronter et les deux premiers de chaque poule vont se retrouver pour la grande apothéose. Chez les petites catégories c’est également un championnat qui va se jouer dans les différentes régions. Les deux meilleures viendront affronter ceux de Ouagadougou et Bobo en carré d’as ».

Concernant la région du centre, le président de la Ligue de la région Adama Seré a fait savoir qu’en cette saison 20 clubs sont inscrits au lieu 13 à la saison passée. « On a eu une grande progression dans la région.

Actuellement nous sommes à la phase de traitement des licences. Après ce match de gala tout au plus dans un mois nous pourrions dérouler le championnat de cette saison », a-t-il promis.

Ce lancement a été simultanément fait dans plusieurs régions du pays . À l’occasion, un match de gala a été offert aux amoureux du basket-ball. Contrairement aux années précédentes, deux équipes ont été formées par les joueurs des différents clubs pour s’affronter. Le match a opposé l’équipe « Résilience» en bleu et celle « Espoir » en jaune. Il a tourné en la faveur des jaunes (113-102).

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

