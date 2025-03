LONAB | Banfora : Il mise 900 F CFA et remporte près de 90 millions de F CFA au PMU’B

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) a procédé, le vendredi 14 mars 2025, à la remise d’un chèque de 89 485 500 F CFA à Ibrahima Ouattara, heureux gagnant du Pari Mutuel Urbain Burkinabè (PMU’B). La cérémonie s’est tenue à Banfora, dans la région des Cascades, en présence de plusieurs autorités locales et des responsables de la LONAB.

Électronicien-auto de profession, Ibrahima Ouattara est un habitué des jeux de la LONAB. « Je joue depuis l’an 2000, j’ai déjà gagné 302 000 F CFA au Trio, mais parfois, quand les temps sont durs, je fais une pause », a-t-il confié avec émotion. Cette fois-ci, son choix s’est avéré payant : une mise de 900 F CFA lui a permis d’empocher près de 90 millions.

Avec cette somme, le nouveau millionnaire compte acquérir une maison à son nom et investir dans son activité en achetant du matériel performant pour développer son atelier d’électronique automobile et son commerce de pièces détachées.

« Je suis très content et j’encourage les autres à tenter leur chance sans hésitation », a-t-il ajouté.

Une cérémonie dans la joie

Présidant la cérémonie au nom du Directeur général de la LONAB, Eugène Thiombiano, Conseiller technique, a exprimé la satisfaction de la société face à cette nouvelle victoire. « Depuis sa création, la LONAB s’est engagée à transformer vos rêves en réalité. Aujourd’hui encore, nous en avons une preuve éclatante avec ce gros lot », a-t-il déclaré.

Il a salué la fidélité des joueurs et encouragé la population à continuer de tenter sa chance à travers les différents jeux de la LONAB, tels que le PMU’B, la Tombola Minute Plus, la Télé Fortune et le Faso Loto 5/90.

Il a également souligné que ces jeux participent au développement économique du pays à travers les contributions de la LONAB aux projets sociaux et infrastructurels.

« La chance sourit aux audacieux »

Banfora n’en est pas à son premier millionnaire. En 2023, un gagnant avait déjà remporté 151 millions F CFA, et plusieurs autres gains importants ont suivi. Pour Eugène Thiombiano, ces gains successifs démontrent que la chance est accessible à tous.

Au nom du DG de la LONAB, il a exhorté le gagnant à faire bon usage de son argent. « L’électronique est un domaine en pleine expansion. Nous espérons qu’il saura investir intelligemment, créer de la richesse et embaucher d’autres jeunes », a-t-il souligné.

