Championnat national de basketball 2024-2025 : L’AS Douane règne sans partage dans la catégorie senior

Le championnat national de basketball burkinabè a refermé ses portes le samedi 20 septembre 2025, à Ouagadougou. Débuté il y a quelques mois, il a réuni près de 3 000 athlètes. Les finales, chez les hommes et les dames, se sont disputées avec beaucoup d’engagement de part et d’autre. À l’arrivée, l’AS Douane a raflé les titres dans les deux catégories seniors.

Chez les dames, l’AS Douane a affronté la SONABHY. Après un premier quart-temps dominé par la SONABHY, les joueuses se sont rattrapées dans le dernier quart-temps pour remporter le titre par 48 paniers contre 43. Selon l’entraîneur de l’équipe, Hervé Yaméogo, le combat a été rude. « J’ai vu que nous n’avions pas été maladroits, nous avons marqué la moitié des points. Je félicite mes filles pour ce combat », a-t-il lancé.

Du côté de l’équipe vaincue, l’entraîneur des filles de l’AS SONABHY, Ismaïla Sara, a quant à lui pointé du doigt le manque de repli défensif. À l’écouter, c’est ce qui a été la cause de cette défaite. « Dans le 4e quart-temps, nous avons beaucoup péché au niveau des replis défensifs.

Aussi, certaines joueuses avaient commencé à abandonner, elles étaient un peu fatiguées et on n’avait pas assez de répondant sur le banc. Nous avons aussi deux de nos joueuses essentielles qui étaient blessées, c’était donc devenu difficile mais on a essayé de tenir bon », s’est-il justifié.

Chez les hommes, l’AS Douane a de nouveau fait face à l’Union Sportive des Forces Armées (USFA). Dans cette rencontre, les douaniers ont rapidement creusé l’écart, laissant l’USFA courir après le score, ce qui ne s’est pas concrétisé. Le score final a été de 51 à 29. Cette différence a été déplorée par le coach de l’armée, Issa Sidibé, qui a pointé du doigt les erreurs arbitrales.

«Vous aussi, vous avez été témoins du panier à trois points qui n’a pas été accordé et qui a gâché notre match. C’était le panier du déclic qui nous aurait permis de nous accrocher à l’adversaire. Si je dois faire un coup de gueule, c’est pour interpeller le Président. N’ayons pas honte, on peut inviter des arbitres des pays voisins pour nous montrer comment on siffle une finale. Si tout était réuni pour remettre la Coupe à la Douane, il fallait nous le dire », s’est-il insurgé.

Du côté de l’AS Douane, cette victoire est le fruit d’un travail de toute une saison. C’est ce qu’a affirmé Lassina Traoré, le numéro 6 de cette équipe. Du côté des autorités, le président de la Fédération Burkinabè de Basketball (FEBBA), Souleymane Yaméogo, a rassuré quant à la sélection minutieuse de ce corps arbitral.

« Les arbitres sont aussi des humains et ce n’est pas pour rien que l’arbitrage se fait à trois, avec des commissaires de match, des officiels du temps et même un superviseur des arbitres. Pour tous ces matchs, les arbitres ont d’abord fait l’objet d’une évaluation. Nous allons essayer de voir où ça n’a pas marché pour renforcer davantage leurs capacités. Ça a toujours été comme ça dans le sport, mais restons fair-play », a répondu le Président de la FEBBA.

Ce championnat a débuté avec environ 3 000 athlètes issus de 39 clubs. Les champions ont été connus à l’issue de 715 matchs joués. Le Président a souhaité plus d’accompagnement pour que nos équipes aillent concourir à l’international dans les catégories de 5 contre 5. Il a rappelé que, en 3 contre 3, le Burkina Faso est classé 4e en Afrique et 29e au rang mondial.

