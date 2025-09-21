« Cœurs solidaires » : Un élan de générosité pour 100 enfants et 50 femmes

publicite

Le groupe Irmeya et Christelle Mavalow Kalhoule (CMK) ont officiellement lancé la première édition du projet « Un sourire pour toi » à travers une soirée baptisée « Cœurs solidaires » le vendredi 19 septembre à Ouagadougou. Cette initiative vise à mobiliser des ressources pour parrainer la scolarité de 100 enfants et aider à l’autonomisation économique de cinquante femmes.

Dans son allocution, Hanniel Koalla, premier représentant du groupe Irmeya, a rappelé l’esprit de solidarité qui anime ce projet qui est à sa première édition.

« Ici, il ne s’agit pas seulement d’un événement ; il s’agit d’un rendez-vous du cœur, un moment où chacun choisit de tendre la main afin de transformer des vies.

À travers notre projet Un sourire pour toi, nous voulons donner à cent enfants la chance d’aller à l’école et offrir à cinquante femmes l’opportunité de gagner dignement leur vie », a-t-il déclaré.

Il a souligné que ces actions permettront de restaurer la dignité de nombreuses familles. « Derrière chaque cahier, derrière chaque métier appris, se cache une histoire, une dignité retrouvée, un avenir qui s’ouvre. La commune de Komsilga, comme tant d’autres, connaît des défis immenses, mais ce soir nous croyons que l’espoir est plus fort que les difficultés », a-t-il ajouté.

Christelle Mavalow Kalhoule, ambassadrice du projet, a, pour sa part insisté sur l’urgence de tendre la main aux populations des périphéries urbaines surtout en ces moments de rentrée scolaire .

« Nous avons choisi Komsilga parce que la pauvreté et la vulnérabilité dans les villes sont souvent plus sévères que dans les villages : ici, il n’y a plus de terres à cultiver et le tissu de solidarité s’effrite. Ces enfants des périphéries ont besoin d’être accompagnés pour poursuivre leur éducation. Nous devons croire que nous pouvons transformer des vies, changer notre pays et bâtir le Burkina Faso que nous souhaitons. » a telle dit.

Elle a également appelé à une mobilisation collective, soulignant que la solution aux défis locaux réside d’abord dans l’engagement citoyen. « La réponse à nos problèmes ne viendra pas uniquement de l’extérieur, même si des organisations internationales nous soutiennent. C’est à nous, Africains et Burkinabè, de nous prendre en charge, de contribuer selon nos moyens et de bâtir l’avenir que nous voulons léguer à nos enfants » expliqua t’elle.

Avant de clore, l’ambassadrice a invité toutes les bonnes volontés à parrainer des enfants ou à soutenir l’autonomisation des femmes de Komsilga. « Si nous faisons le choix de parrainer des enfants ou de soutenir des femmes, nous semons la graine de l’espoir qui grandira à Komsilga et au-delà. Ensemble, brisons la chaîne de la pauvreté ».

Aurelle Kiendrebeogo et Samciya OUALI (stagiaires)

