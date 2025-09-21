Li-dandanli, l’espoir : 730 jeunes sortent aguerris du camp Faso Mêbo

La deuxième vague du Camp Vacances Faso Mêbo s’est clôturée le samedi 20 septembre 2025, à Ouagadougou. Pendant dix jours, 730 jeunes Burkinabè ont été immergés dans un programme intensif dont l’instruction militaire, la formation civique et morale, et le développement de compétences pratiques, etc. La promotion a été baptisée « Li-dandanli », qui signifie « espoir » en langue gourmanchéma

Le parcours de combattant des campeurs

Durant le camp, les participants ont suivi des formations en instruction militaire, en éducation civique et morale, ainsi qu’en arts plastiques et en production et pose de pavés.

Ces activités visaient à inculquer des valeurs de discipline, de solidarité, et de leadership, essentielles à la construction de la nation. Un quota a également été réservé aux «pupilles de la nation».

La promotion a été baptisée « Li-dandanli » par le parrain

Le coordinateur de l’initiative présidentielle Faso Mêbo, le Commandant Ahmed Zoodnoma Sakandé, a salué la soif d’apprendre des participants. «Vous avez montré que vous aviez soif de comprendre ce que signifie aimer sa patrie, la respecter et la servir», a-t-il déclaré.

La cérémonie de sortie a été marquée par un geste de la part des parents des campeurs qui ont manifesté  leur adhésion au projet. Par une contribution collective, ils ont remis deux tonnes de ciment pour soutenir les chantiers de construction de routes.

De plus, 500 kits scolaires ont été offerts à 400 «pupilles de la nation». «Ces gestes de solidarité sont l’expression de notre adhésion pleine et entière à cette initiative qui vise à bâtir un avenir de progrès et de fraternité», a exprimé, le porte-parole des parents des campeurs.

La deuxième vague du camp vacances Faso Mêbo se termine sur une note de satisfaction avec des perspectives d’étendre à toutes les localités du Burkina Faso dans les années à venir

Le parrain du camp, le Colonel Ismaël Kiswendsida Diaouari, chef d’Etat-major particulier de la Présidence du Faso, parrain des campeurs, a partagé un souvenir personnel pour inspirer les jeunes. «Quand j’étais jeune comme vous, j’ai pris part à des activités semblables.   

Mais plus tard, j’ai compris que c’est là que j’ai appris mes premières leçons de responsabilité, de solidarité et de leadership», a-t-il confié. Il a exhorté les jeunes à devenir des bâtisseurs, des éclaireurs, des artisans du changement.

La porte-parole des campeurs, Jovic Zongo, a exprimé la gratitude des participants et a assuré que les leçons apprises ne seront pas oubliées. «Nous nous engageons à être des citoyens exemplaires et des ambassadeurs qui vont propager les enseignements que nous avons reçus», a-t-elle promis.

La porte-parole des campeurs, Jovic Zongo

Akim KY

Burkina 24

