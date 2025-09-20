Clôture Camp vacances Faso Mêbo : La promotion ‘’Li-Dandanli’’ s’engage « à être des citoyens exemplaires »

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Chef d’État-Major particulier de la Présidence du Faso, le Colonel Ismaël Kiswendsida DIAOUARI a présidé, ce samedi 20 septembre 2025, la cérémonie de sortie de la 2e vague de la première promotion du Camp Vacances Faso Mêbo de Ouagadougou.

Forte de 730 campeurs, cette promotion baptisée par le parrain, le Colonel Ismaël DIAOUARI, « Li-Dandanli » en langue nationale gulmacema (« Espoir » en français), a remercié le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ pour lui avoir donné l’occasion de vivre des moments d’émotion, de fraternité, de solidarité, de patriotisme à travers ce camp.

Le parrain a invité ses filleuls à rêver grand, à croire en leurs rêves, à être des éclaireurs et les exhortés à être les futurs gardiens de la Révolution progressiste populaire.

« En repartant chez vous, souvenez vous de ces gens qui portaient haut le flambeau de cette résistance », grâce à qui, le Burkina Faso est libre aujourd’hui, dit-il.

« Gardez la flamme de ce camp vivante », insiste le Colonel DIAOUARI.

Fiers de ce qu’ils ont pu acquérir comme connaissances durant les dix jours de partage, les campeurs par la voix de leur porte-parole, Joris Phidinia ZONGO, s’engagent « à être des citoyens exemplaires » et à participer activement à bâtir un Burkina nouveau.

« Vous êtes la relève, l’avenir et l’espoir de notre chère nation », déclare le Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, le Commandant Zoodnoma Ahmed SAKANDÉ aux campeurs.

Il souligne que les encadreurs ont joué leur partition et invite donc les parents à prendre le relai. « Le camp prend fin aujourd’hui, mais le patriotisme, lui ne prend jamais fin », rappelle-t-il.

Les parents ont remercié le Président du Faso et exprimé leur disponibilité à accompagner l’initiative.

Ils avaient préalablement remis 2 tonnes de ciment à Faso Mêbo, et 400 kits scolaires, aux services sociaux des armées, au profit des pupilles de la nation en guise de solidarité.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso