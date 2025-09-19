Faso Mêbo : Les parents des campeurs font preuve de solidarité

publicite

Les parents des campeurs de la deuxième vague du programme présidentiel « Faso Mêbo » ont organisé une journée de solidarité ce vendredi 19 septembre 2025 à Ouagadougou. Cette initiative visait à soutenir activement le projet et à témoigner de leur engagement pour le développement du pays.

Soutenir l’initiative Faso Mêbo, telle est la motivation des parents des campeurs de la deuxième vague de la première édition de l’initiative Faso Mêbo. À cette occasion, ils ont fait un don de deux tonnes de ciment à l’organisation.

Selon Kassoum Ouédraogo, le président du comité de pilotage, ce geste est une manière pour les parents de montrer leur participation à la construction de la nation. Il a également saisi l’opportunité pour remercier tous ceux qui ont contribué à l’événement et a salué le professionnalisme des moniteurs et des organisateurs pour la qualité de l’encadrement des enfants.

« Nous sommes là pour remettre symboliquement notre don de ciment à Faso Mêbo pour davantage soutenir l’initiative présidentielle et également dire merci à tout les parents campeurs de la deuxième vague qui ont contribué volontairement pour la bonne marche de cette activité. Les enfants sont très bien encadrés et nous disons merci aux moniteurs et également aux organisateurs », a-t-il expliqué.

En plus de ce soutien direct à Faso Mêbo, les parents ont également offert des kits scolaires aux enfants des forces de défense et de sécurité qui sont tombées au combat. D’une valeur de 1,5 million de FCFA, cette dotation est un geste de solidarité supplémentaire pour honorer la mémoire de ces héros.

