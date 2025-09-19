Lutte contre la cybercriminalité : Un individu arrêté pour diffamation et dénonciation calomnieuse en ligne

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) a procédé à l’interpellation d’un individu soupçonné d’avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo contenant de graves accusations mensongères.

Dans cette vidéo devenue virale, Z.E., employé de commerce, affirmait avoir été séquestré et menacé par S.Z., commerçant, avec une arme à feu. Il déclarait également avoir été contraint de dénoncer publiquement les décisions de la Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCERF) concernant la régulation des prix des motos, tout en exigeant la démission du ministre en charge du Commerce.

Saisi par le parquet, la BCLCC a rapidement ouvert une enquête qui a permis d’identifier et de mettre la main sur le mis en cause. Lors de son audition, ce dernier a reconnu avoir inventé ces accusations, sans mesurer la gravité de son acte ni ses conséquences sur les personnes mises en cause.

À l’issue des investigations, il a été déféré devant le procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I pour répondre de faits de diffamation et dénonciation calomnieuse via les TIC, des infractions prévues et punies par le Code pénal burkinabè.

La BCLCC rappelle aux internautes que l’utilisation abusive des réseaux sociaux peut entraîner des poursuites judiciaires. Elle invite les citoyens à privilégier un usage responsable et respectueux du cyberespace, et encourage à signaler tout contenu suspect ou illicite via la plateforme Alerte BCLCC (alerte.bclcc.gov.bf)