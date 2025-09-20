REMA 2025 : Le Sahel au cœur de la créativité musicale africaine

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Rencontres Musicales Africaines (REMA)
publicite

Les couleurs de la 8ᵉ édition des Rencontres Musicales Africaines (REMA) ont été dévoilées le vendredi 19 septembre 2025 à Ouagadougou. Prévue du 16 au 18 octobre 2025, l’édition portera sur le thème : « SAHEL, un nouvel imaginaire créatif ». 

Créées par La Cour du Naaba, les REMA sont devenues, au fil des ans, une véritable plateforme de connexion, de formation et de partage d’expériences pour les acteurs de la musique africaine.

Selon son promoteur, Alif Naaba, cette édition réunira des participants venus de 18 pays autour de conférences, ateliers, showcases, séances de networking et formations. « C’est une édition qui va positionner et mettre en lumière notre pays, le Burkina Faso », a affirmé l’artiste, convaincu qu’« une nouvelle créativité émerge dans tout le Sahel ».

Lire également 👉Les Rencontres Musicales Africaines (REMA 2024) ouvertes avec plus de 25 pays présents

Parmi les nouveautés, le lancement de La Cité de la Musique, premier incubateur musical de la sous-région, et de la REMA App, une application dédiée au festival. Autre changement notable, les activités se tiendront désormais au Palais des Sports de Ouaga 2000.

Les couleurs de la 8ᵉ édition des Rencontres Musicales Africaines (REMA) ont été dévoilées
Les couleurs de la 8ᵉ édition des Rencontres Musicales Africaines (REMA) ont été dévoilées

Le renforcement des capacités sera au cœur de cette édition, avec des formations sur la distribution musicale, les playlists éditoriales, le live et le beatmaking. Côté scène, des artistes internationaux tels que Zoh Kataleya (Côte d’Ivoire), Sahad (Sénégal), 2B Francky (Cameroun) et Kadeu (Tchad) partageront l’affiche avec des talents burkinabè comme Francky FP, Kid Boss, Phanuel et Joey le Soldat.

Alif Naaba, promoteur

Le concert de clôture promet une soirée exceptionnelle avec Alif Naaba, Reman, DJ Kedjevara, Sindika et plusieurs autres figures de la musique africaine. L’accès est fixé à 500 F CFA par jour, payable également via Mobile Money.

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Abdoul Gani Barry

Abdoul Gani Barry

Articles similaires

Thomas Sankara

Thomas Sankara honoré à Rome : Un parc baptisé en mémoire du leader burkinabè

il y a 2 heures

Les handicapés visuels se forment en informatique pour une vie professionnelle plus épanouie

il y a 3 heures

Reboisement à Ouagadougou : L’Union des affaires économiques s’engage pour un Faso vert

il y a 3 heures

Le Commandant Ismaël SOMBIÉ aux campeurs de la 2e vague du camp vacances Faso Mêbo de Ouagadougou : « Soyez des exemples après ce camp »

il y a 8 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page