REMA 2025 : Le Sahel au cœur de la créativité musicale africaine

Les couleurs de la 8ᵉ édition des Rencontres Musicales Africaines (REMA) ont été dévoilées le vendredi 19 septembre 2025 à Ouagadougou. Prévue du 16 au 18 octobre 2025, l’édition portera sur le thème : « SAHEL, un nouvel imaginaire créatif ».

Créées par La Cour du Naaba, les REMA sont devenues, au fil des ans, une véritable plateforme de connexion, de formation et de partage d’expériences pour les acteurs de la musique africaine.

Selon son promoteur, Alif Naaba, cette édition réunira des participants venus de 18 pays autour de conférences, ateliers, showcases, séances de networking et formations. « C’est une édition qui va positionner et mettre en lumière notre pays, le Burkina Faso », a affirmé l’artiste, convaincu qu’« une nouvelle créativité émerge dans tout le Sahel ».

Parmi les nouveautés, le lancement de La Cité de la Musique, premier incubateur musical de la sous-région, et de la REMA App, une application dédiée au festival. Autre changement notable, les activités se tiendront désormais au Palais des Sports de Ouaga 2000.

Le renforcement des capacités sera au cœur de cette édition, avec des formations sur la distribution musicale, les playlists éditoriales, le live et le beatmaking. Côté scène, des artistes internationaux tels que Zoh Kataleya (Côte d’Ivoire), Sahad (Sénégal), 2B Francky (Cameroun) et Kadeu (Tchad) partageront l’affiche avec des talents burkinabè comme Francky FP, Kid Boss, Phanuel et Joey le Soldat.

Le concert de clôture promet une soirée exceptionnelle avec Alif Naaba, Reman, DJ Kedjevara, Sindika et plusieurs autres figures de la musique africaine. L’accès est fixé à 500 F CFA par jour, payable également via Mobile Money.