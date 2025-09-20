Thomas Sankara honoré à Rome : Un parc baptisé en mémoire du leader burkinabè

publicite

0 Partages Partager Twitter

La capitale italienne a rendu un hommage vibrant au Capitaine Thomas Isidore Noël Sankara, président du Faso de 1983 à 1987. Le Municipio Roma III a officiellement baptisé un espace vert du quartier de Montesacro du nom de « Parco Thomas Sankara ». L’inauguration de la plaque commémorative s’est tenue le mercredi 17 septembre 2025, en présence de nombreuses autorités et membres de la diaspora africaine.

Thomas Sankara demeure une figure emblématique de l’histoire africaine, symbole de la lutte pour l’indépendance, l’émancipation des peuples, la justice sociale et les droits humains. À travers ce geste, Rome rend hommage à son engagement en faveur d’un changement radical et à son rêve d’une Afrique libre et autodéterminée.

Dans une déclaration commune, Paolo Marchionne, président de la municipalité, et Matteo Pietrosante, conseiller aux Travaux publics et aux Politiques de la jeunesse et promoteur de l’initiative, ont souligné que Sankara est une référence internationale dans la lutte contre le colonialisme, la corruption et les inégalités.

Sous sa direction, le Burkina Faso avait connu des réformes profondes : campagnes d’alphabétisation, reboisement pour contrer la désertification, autonomisation des femmes, affirmation de l’indépendance économique. Sa vision, fondée sur la dignité, la solidarité et l’autodétermination, continue d’inspirer des générations.

La cérémonie d’inauguration a réuni plusieurs personnalités, dont Cyrille Ganou-Badolo, ambassadeur du Burkina Faso en Italie, et Massimiliano Smeriglio, conseiller à la Culture de la Municipalité de Rome.

Au nom du ministre burkinabè des Affaires étrangères, l’ambassadeur a exprimé la gratitude du peuple burkinabè et africain, saluant « un acte hautement symbolique de mémoire et d’amitié » entre l’Italie et le Burkina Faso.

Le Parco Thomas Sankara, espace de loisirs du Municipio Roma III, se situe dans le quartier de Montesacro, à Rome (Lazio).