Les personnes handicapées visuelles se forment en informatique pour une vie professionnelle plus épanouie

L’Association Nationale des Étudiants Aveugles et malvoyants (ANEAM) a clôturé le vendredi 19 septembre 2025 sa 4e édition de formation en informatique au sein de l’Union Nationale des Associations Burkinabè pour la Protection des Aveugles et Malvoyants (UN/ABPAM).

Comme à l’accoutumée, une formation en informatique au profit des aveugles et malvoyants s’est tenue une fois de plus cette année. 56 participants répartis en 3 groupes, à savoir les débutants (groupe A), les intermédiaires (groupe B) et les avancés (groupe C), ont pris part à cette formation. Ils ont appris entre autres à utiliser les outils de l’intelligence artificielle (IA), ainsi qu’à accéder et gérer leur boîte mail.

Gui Yameogo, le président de l’Union Nationale des Associations Burkinabè pour la Protection des Aveugles et Malvoyants (UN/ABPAM) a félicité les apprenants pour leur dynamisme. « L’informatique adaptée nous ouvre des portes, à nous, personnes handicapées visuelles.

C’est notre outil de travail et je pense que vous en ferez bon usage dans vos études et dans vos professions pour montrer à tous ceux qui sont sceptiques que la personne handicapée visuelle, si elle est accompagnée, peut développer et faire développer le Burkina Faso », a-t-il affirmé.

Quant au président de l’Association Nationale des Étudiants Aveugles et Malvoyants (ANEAM), Léon Ouédraogo, étudiant en master 1 en gestion des projets, il a donné le but de cette formation. « Nous avons initié cette formation dans l’optique de permettre à ces élèves de se familiariser avec les outils informatiques qui sont aujourd’hui incontournables dans notre société, et nous ne devons pas rester en marge.

Je pense aussi que lorsque nous maîtrisons cet outil, cela facilite un peu notre recherche et nous permet d’exploiter nos documents PDF, étant donné que nous n’arrivons pas à utiliser la version physique. Je pense qu’au niveau professionnel aussi, ça facilite le travail de ces derniers. C’est donc dans cette optique que nous avons initié la formation pour leur permettre d’avoir au moins ces prérequis », a-t-il indiqué.

Le parrain de cette formation, El Adje Moussa Nikiema, a exprimé sa satisfaction de voir des handicapés visuels s’intéresser aux outils informatiques. Il a également lancé un cri du cœur à la population pour qu’ensemble, ils puissent les accompagner.

Zerbo Abdoul Kader, un participant à la formation, a souligné les bénéfices de cette formation pour eux.

« Ces 5 jours de formation ont vraiment été bénéfiques pour nous, en ce sens qu’en quelques jours, nous avons été outillés pour tout ce qui concerne l’informatique adaptée, notamment la navigation sur Internet et les outils d’intelligence artificielle.

Nous avons appris à saisir des prompts. Vraiment, nous avons pu nous approprier tous ces nouveaux outils qui nous permettront de nous aider dans nos activités au quotidien », a témoigné Kader.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24