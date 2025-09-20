Reboisement à Ouagadougou : L’Union des affaires économiques s’engage pour un Faso vert

L’Union nationale professionnelle des affaires économiques du Burkina a organisé, le samedi 20 septembre 2025, une opération de reboisement dans l’arrondissement 10 de Ouagadougou. Une cinquantaine de plants, composés d’arbres fruitiers et médicinaux, ont été mis en terre dans un bosquet sécurisé de la zone.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de l’appel lancé par le Président du Faso, invitant chaque citoyen à contribuer au reverdissement du pays. Halidou Ouédraogo, représentant de l’Union, a précisé que si chaque membre s’était déjà engagé individuellement dans cette démarche, l’activité du jour traduit la volonté collective de l’Union de renforcer son engagement pour un Faso vert.

« Aujourd’hui, nous avons choisi, au nom de l’Union nationale professionnelle des affaires économiques, de mettre en terre 50 plants dans ce bosquet protégé, avec l’appui de la délégation spéciale de l’arrondissement 10 », a-t-il indiqué.

Le choix de ce site n’est pas anodin. Outre sa protection naturelle, le lieu bénéficie de la proximité d’un château d’eau, offrant ainsi de meilleures chances de survie aux jeunes plants.

Présent à la cérémonie, l’adjudant-chef Mahamadi Guiré, représentant le président de la délégation spéciale de l’arrondissement 10, a salué cette initiative citoyenne. « Ce sont des sentiments de joie. Nous remercions l’association pour ce geste et nous encourageons toute la population à planter des arbres, surtout dans ce contexte de changements climatiques », a-t-il déclaré.

Il a également rappelé que le bosquet dispose encore d’espace pour accueillir d’autres plants, invitant les associations et les habitants à suivre cet exemple.

Créée en avril 2024, l’Union nationale professionnelle des affaires économiques regroupe plus de 1 000 agents du corps des affaires économiques. Elle œuvre à la valorisation de la profession et contribue, à travers son Conseil scientifique, à la production d’études et d’articles pour accompagner le développement économique et social du pays.