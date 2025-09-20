Le Commandant Ismaël SOMBIÉ aux campeurs de la 2e vague du camp vacances Faso Mêbo de Ouagadougou : « Soyez des exemples après ce camp »

Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël SOMBIÉ a été la personnalité invitée de la deuxième vague du Camp vacances Faso Mêbo, le vendredi 19 septembre 2025 à Ouagadougou.

« Je suis passé pour vous encourager et surtout vous féliciter d’avoir fait le choix de venir apprendre en ces quelques jours avec les autres enfants tout ce qui vous a été inculqué », a indiqué le Commandant Ismaël SOMBIÉ aux Campeurs.

Le ministre SOMBIÉ a souligné que la vision de ce camp est d’apprendre aux participants le savoir-faire, le savoir-être, l’esprit d’équipe, le sens de sacrifice et les préparer à être des futurs défenseurs de la patrie, à l’image du Prytanée militaire du Kadiogo (PMK) avec les enfants de troupe.

« Je vous encourage à être des exemples. Après être passés au Camp vacances Faso Mêbo, on doit sentir la différence dans votre environnement, sentir que vous êtes un nouveau type d’enfants ou d’élèves », a soutenu le ministre d’État.

Selon lui, la vision du gouvernement de faire bénéficier « l’ensemble des enfants de votre âge à qui nous devons inculquer des valeurs de nouveau Burkinabè qui incarne la dignité, la rigueur, le sérieux, l’intégrité et le travail ».

Lire aussi 👉 Vague 2 du Camp Vacances Faso Mêbo de Ouagadougou : Le Ministre de la Défense invite les campeurs au respect des symboles de l’État

La personnalité invitée a salué les valeurs de vivre-ensemble enseignées à ces enfants venus de plusieurs horizons et de couches sociales diverses.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

