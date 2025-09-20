Le Festival des Terres du Nazinon lance sa première édition à Manga

publicite

Un nouveau rendez-vous culturel vient d’éclore dans la région du Centre-Sud, le « Festival des Terres du Nazinon ». En prélude à cette célébration culturelle dans la cité de l’épervier, l’équipe organisatrice dudit festival a tenu une conférence de presse le jeudi 18 septembre 2025 à Manga pour le lancement officiel de sa première édition. Cet événement se déroulera du 23 au 26 octobre 2025, sous le thème « Valeurs endogènes, socles de cohésion sociale et d’unité nationale ».

Organisé par Atti Évent en collaboration avec Pro Communication, le festival ambitionne de devenir un point de rassemblement, de partage et de transmission du patrimoine vivant de la région. Selon la promotrice, Koudougou/Oulon Atti, ce festival n’est pas qu’un simple événement festif.

« C’est un cadre de solidarité et de dynamisme territorial », a-t-elle expliqué, soulignant l’objectif de rassembler les habitants, les artistes et les visiteurs pour construire ensemble une identité commune. A l’entendre, le festival vise également à mettre en lumière le potentiel culturel, économique et social de la région, tout en favorisant la participation des jeunes et des femmes.

Pour Abdoul Aziz Tiemtoré, responsable de Pro Communication et coordinateur de l’événement, ce festival dépasse les frontières du Nazinon. « Ce n’est pas l’événement de Atti Évent ou de Pro Communication, ce n’est pas non plus le projet du Nazinon. C’est celui de tout le Burkina, car c’est ensemble que nous allons rehausser l’image du pays », a-t-il clarifié.

Le public est invité à découvrir un programme varié qui inclura une rue marchande, des panels de discussion, des activités sportives, des concerts, des actions caritatives et même une excursion touristique.

Sur le plan artistique, l’événement promet un contenu de qualité avec des noms bien connus de la scène musicale burkinabè. Les festivaliers pourront applaudir des artistes de renom tels que Floby, Reman, Privat, Natou, Kadi Wend Pouiré, Elty et Elue 111, qui se produiront aux côtés d’une pléiade de talents locaux.

Ce festival, placé sous le patronage du ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme se présente comme une occasion unique de célébrer la culture, l’unité et la fraternité entre les habitants de la région du Nazinon et de l’ensemble du Burkina Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

